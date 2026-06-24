Ağrı TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okul laboratuvarlarında ürettikleri temizlik ve kişisel bakım ürünleriyle mesleki deneyim kazanırken döner sermaye gelirinden de pay alıyor.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Ağrı TOBB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kimya Teknolojileri Alanı öğrencileri, öğretmenlerinin rehberliğinde okul laboratuvarlarında temizlik ve kişisel bakım ürünleri üretiyor. Sıvı sabun, çamaşır suyu, yüzey temizleyici, bulaşık deterjanı, kolonya, oda parfümü ve katı sabun üretiminde aktif görev alan öğrenciler, teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürerek mesleki becerilerini geliştiriyor ve çalışma hayatına hazırlanıyor.

ÜRETTİKLERİ ÜRÜNLERDEN GELİR ELDE EDİYORLAR

Döner sermaye kapsamında gerçekleştirilen üretim çalışmalarında hazırlanan ürünler, çeşitli kamu kurumlarının kullanımına sunuluyor. Üretimden elde edilen gelirden öğrencilere de pay veriliyor. Böylece öğrenciler bir yandan kimyasal ürünlerin hazırlanması, ölçülmesi, paketlenmesi ve kullanıma sunulması aşamalarını öğrenirken diğer yandan ekonomik kazanç sağlıyor. Uygulamalı eğitim modeli sayesinde öğrenciler, sınıfta edindikleri bilgileri gerçek üretim ortamında deneyimleme fırsatı buluyor. Öğretmenlerin gözetiminde yürütülen çalışmaların, öğrencilerin mesleki yeterliliklerinin yanı sıra iş disiplini, sorumluluk ve ekip çalışması becerilerinin gelişmesine de katkı sağladığı belirtiliyor.

AĞRI'DAKİ MESLEK LİSELERİ 122 MİLYON LİRA CİROYA ULAŞTI

Ağrı İl Millî Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, meslek liselerinde üretim odaklı eğitimin önemine dikkat çekerek Ağrı'daki meslek liselerinin 2025 yılında toplam 122 milyon lira ciroya ulaştığını açıkladı. Kökrek, öğrencilerin üretim süreçlerine daha fazla katılmasını ve mesleki deneyim kazanmasını sağlayacak çalışmalarla üretim kapasitesini artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Okulda temizlik ve kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra Ağrı'nın tarihî ve kültürel değerlerinden esinlenilerek tasarlanan hediyelik sabunlar da üretiliyor. Öğrencilerin farklı üretim ve tasarım tekniklerini öğrenmesine imkân sağlayan bu ürünler, aynı zamanda kentin kültürel değerlerinin tanıtılmasına katkı sunuyor.