Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türk tarihinin en önemli destanlarından 18 Mart Çanakkale Zaferi'ni muhteşem bir sergi ile taçlandıracak.

KOCAELİ (İGFA) - Tarih yazarı Dr. Sertaç Kayserilioğlu'nun koleksiyonundan oluşan 'Çanakkale İçinde Vurdular Beni' adlı sergi 18 Mart Çarşamba günü (yarın) saat 13.30'da açılacak. Büyük Zaferin 111. yılına anlam katacak olan koleksiyona, İzmit Millet Bahçesi içindeki Sanat Galerisi ev sahipliği yapacak. Hazırlıkları titizlikle yürütülen sergi; vatanın işgalden Cumhuriyete kadar yaşadığı evreleri gelecek nesillere en gerçek şekliyle anlatacak. 18 Mart Çanakkale ruhunu her yönüyle gözler önüne serecek olan sergi, Dr.R.Sertaç Kayserilioğlu'nun yıllarca biriktirdiği objelerden oluşuyor.

SERGİDE NELER VAR?

Sergide; Çanakkale-Gelibolu'nun cephe gerisinden savaş fotoğrafları, fotokart ve kartpostallar, Osmanlı ve erken Cumhuriyet dönemi Türk bayrakları, Hilal-i Ahmer bayrakları, askeri sancaklar, deniz mayını ve savaş kalıntıları, kağnı tekerlekleri, cephane sandıkları, top ve havan mermileri, silah ve silah parçaları, kılıç, süngü ve diğer yakın muharebe silahları, askeri ekipmanlar, askeri giysi ve aksesuarlar, madalyalar ve rozetler, askeri haberleşme araçları, optik cihazlar ve periskoplar, tıbbi ve cerrahi malzemeler, askeri mataralar ve sahra mutfağına ait araçlar, at koşum takımları, siper kazma araçları, dikenli teller, kişisel asker eşyaları, traş ve hijyen malzemeleri, tütün ve içecek malzemeleri, inanç objeleri, karargâh malzemeleri, askeri mektuplar, dönem gazeteleri ve çeşitli tarihi belge ile efemeralar yer alacak.

ŞEHİT MEKTUPLARI YER ALIYOR

Sergide ayrıca okunduğunda yürekleri dağlayan şehit mektupları da yer alacak. Özellikle 27 Nisan 1915'te Seddülbahir'de savaşırken şehit düşen Yüzbaşı Kazım Bey'in ailesine yazdığı veda mektubunun vatandaşlar tarafından büyük ilgi görmesi bekleniyor.

HANGİ GÜNLER ZİYARET EDİLEBİLİR?

Özel koleksiyon 11 Nisan Cumartesi gününe kadar izlenebilinecek. Vatandaşlar bu tarihe kadar pazartesi günleri hariç haftanın her günü 10.00 ile 20.00 arasında sergiyi gezebilecek. Ramazan Bayramı'nın ikinci ve üçüncü günü ise 12.00 ile 18.00 arasında ziyaretçi kabul edilecek.

DR. KAYSERİLİOĞLU'NUN ÖZEL KOLEKSİYONU'NDAN

Öte yandan sergi; araştırmacı-yazar ve koleksiyoner Dr. Sertaç Kayserilioğlu'nun koleksiyonundan seçilen objelerden oluşuyor. Uzun yıllar süren araştırma ve arşiv çalışmaları sonucunda oluşan serginin küratörlüğünü de Dr. Kayserilioğlu yapacak.

DR. KAYSERİLİOĞLU KİMDİR?

Dr. Sertaç Kayserilioğlu; Osmanlı Devleti'nin son dönemi, Çanakkale Savaşı, I. Dünya Savaşı ve Kurtuluş Savaşı üzerine yaptığı çalışmalarla tanınıyor. Uzun yıllardır tarihi belge, fotoğraf ve savaş objeleri üzerine koleksiyon çalışmaları yapmakta olan Dr. Kayserilioğlu, bu alanda ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan koleksiyonlara sahip. Çeşitli kitap ve araştırma çalışmalarının yazarı olan Dr. Kayserilioğlu'nun koleksiyonları farklı sergi ve etkinliklerde kamuoyuyla buluşturulmuş, aynı zamanda uluslararası koleksiyon yarışmalarında ödüller kazanmıştır.