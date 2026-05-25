Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde Çayırova Uğur Mumcu Caddesi'nde üstyapı yenileme çalışmalarıyla caddeyi modern ve estetik bir görünüme kavuşturuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde Çayırova Uğur Mumcu Caddesi'ni yeniliyor. Bu kapsamda Yol ve Bakım Dairesi Başkanlığı ekipleri, caddenin 400 metrelik kısmında üstyapı çalışması gerçekleştirdi.

Şuana kadar cadde zeminine 2 bin 822 ton PMT malzeme ile bin 355 ton asfalt serildi. Caddeye toplamda 5 bin 850 ton asfalt serimi yapılacakken, iş dahilinde 10 bin 100 metrekare baskı beton kaldırım imalatı da gerçekleştirilecek.

UĞUR MUMCU CADDESİ IŞIL IŞIL OLACAK

Cadde boyunca yerleştirilecek 58 dekoratif aydınlatma direği ise hem güvenliği artıracak hem de estetik görünüm kazandıracak.

Çalışmalar tamamlandığında Uğur Mumcu Caddesi, yalnızca bir ulaşım yolu olmanın ötesine geçerek, modern altyapısı, yenilenen üstyapısı ve görsel düzenlemeleriyle Çayırova'nın prestij caddelerinden biri haline gelecek.

ALTYAPI BAŞTAN AŞAĞI YENİLENDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi daha önce bölgede altyapıyı baştan aşağı yenilemişti. Çalışma kapsamında cadde boyunca 2 bin 100 metre içme suyu hattı, 2 bin 400 metre kanalizasyon hattı ve 186 metre yağmur suyu hattı yenilendi.

527 metre uzunluğunda dere ıslahı gerçekleştiren ekipler ayrıca 2 bin 200 metre fiber optik kablo döşerken, bin 100 metre alçak gerilim ve bin 100 metre orta gerilim hattı ile de caddenin elektrik altyapısını güçlendirdi.