Ankara Keçiören Belediyesi, bin aydan daha hayırlı kabul edilen Kadir Gecesi dolayısıyla ilçede anlamlı programlar düzenledi. Ramazan etkinlik çadırlarında Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, ilçedeki camilerde vatandaşlara simit ikramında bulunuldu.

ANKARA (İGFA) - Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programlarda Kur'an tilavetiyle manevi bir atmosfer oluşurken, cami çıkışlarında yapılan simit dağıtımıyla Kadir Gecesi'nin paylaşma ve birlik ruhu pekiştirildi.

'KADİR GECESİ, RAHMET VE MAĞFİRETİN KAPILARININ SONUNA KADAR AÇILDIĞI MÜBAREK BİR GECEDİR'

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, tüm İslam âleminin gecesini tebrik ederek, 'Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecemizin milletimize ve tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. Bu mübarek gecede edilen duaların kabul olmasını temenni ediyorum. Kadir Gecemiz mübarek olsun.' mesajı paylaştı.