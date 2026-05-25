Gazeteci Yazar Mesut Demir, Kurban Bayramı öncesi dünya ve ülke gündeminde yaşanan sıcak gelişmeleri değerlendirdi.

BURSA (İGFA) - İşte Gazeteci Yazar Mesut Demir'in yazısı:

Ülke olarak son haftalarda yoğun gündem içinde yüzdük milletçe:

Bir yandan Orta Doğu'da yaşanan savaş-gerilim, bir yandan küresel ekonomik kriz, diğer yandan da ülke içindeki siyasi gerginlik:

Orta Doğu'da yaşanan savaş ve gerilimden savaşa bulaşmadan çıkan ülkemiz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın akılcı siyaseti ile bu gerilimden güçlenerek çıktı.

Bir diğer gelişme ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dünya Ekonomik Forumu (WEF) ve BlackRock Başkanı Laurence Douglas Fink'i Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etmesi oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2009 yılında 'Bir daha Davos'a gitmem' dedi ve gitmedi. Yıl 2026: Davos toplantılarını düzenleyen Dünya Ekonomik Forumu'nun bütün üst düzey yönetimi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geldi. Ülkemizin Orta Doğu'da ne kadar güçlendiğinin en net fotoğrafını gördük.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatmasıyla başlayan küresel ekonomik kriz, tüm dünyayı kaosa sürükledi.

Ülke olarak ekonomik krizden ciddi etkilendik ancak bazı dünya ülkeleri kadar değil:

Yeni yaşanan sıcak gelişme ise Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanlığı koltuğuna yeniden oturması oldu. Bursa'dan Orhan Sarıbal haricinde fazla destek görmedi Kılıçdaroğlu:

Tabi olay şuan için çok yeni olduğu için bazı CHP'liler, hangi safta yer alacağına karar veremedi.

Bayram sonrası bekleyen bazı CHP'liler, rüzgarın yönüne göre saf değiştirebilir.

Bazı siyasi yorumcular, CHP'de yaşanan bu gelişmelerin ardından 2026 Kasım ayı ya da 2027 Mart ayında erken genel seçim yapılacağını iddia ettiler.

Daha önceki yazılarımda da belirttiğim gibi, erken genel seçim olacağını düşünüyorum ama 2027 Mart ayından önce olacağını düşünmüyorum.

Ülke halkı olarak ekonomik rahatlığı da Eylül ayından itibaren yaşayacağımız bir süreç bizi bekliyor.

Bir cümle de Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat için açacağım. Zaman zaman denetimler konusunda eleştirdiğim Bakan Bolat ve ekibinin son 2-3 ayda yaptığı denetimler için tebrik ediyorum. Petrol fiyatlarını bahane ederek fahiş fiyat artışı yapan uyanıklara nefes aldırmayan Bakan Bolat, bayram öncesi de sıkı denetimlerle büyük alkış topladı.

Tüm bu yoğun gündeme bayram molası veriyor ülkemiz:

Sevgi, barış, kardeşlik duygularını pekiştiren Kurban Bayramı, tüm İslam alemi için kutsal değerlerimizden biri.

Lakin:

Dikkat etmemiz gereken en önemli husus, bayram ziyaretleri için çıktığımız yolda 'Biran önce varalım' düşüncesini aklımızdan çıkaralım.

Gideceğimiz yere 1 saat sonra gitsek ne olur? Bir şey mi kaybedeceğiz?

Kurban Bayramı'nı kutlayalım derken kurban olmayalım.

Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, sevgi dolu bir bayram geçirmeniz dileğiyle:

Kurban Bayramımız mübarek olsun.

Sağlıklı ve esen kalın: