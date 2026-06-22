Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 2025-2026 eğitim öğretim yılında düzenlenen 270 eğitim programında 7 bin 530 öğrenciye ulaşıldı. Trafik kurallarının teorik ve uygulamalı olarak öğretildiği park, aynı zamanda çocukların keyifli zaman geçirmelerini sağladı.

KOCAELİ (İGFA) - Çocukların güvenli bir trafik kültürü ile yetişmesini önemseyen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda gerçekleştirdiği eğitimlerle geleceğin bilinçli sürücü ve yayalarının yetişmesine katkı sunuyor.

Buna göre Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında gerçekleştirilen eğitim programları başarıyla tamamlandı. Park, çocukların trafik bilincinin küçük yaşlarda oluşturulması amacıyla faaliyet gösteriyor.

7 BİN 530 ÖĞRENCİYE ULAŞILDI

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı tüm resmi ve özel okulların başvuruları doğrultusunda yıl boyunca ağırlanan öğrenciler, Çocuk Trafik Eğitim Parkı'nda trafik güvenliğine ilişkin kapsamlı eğitimlerden faydalandı. Eğitim programları kapsamında öğrencilerin trafik ortamında karşılaşabilecekleri riskleri önceden tanımaları, olası tehlikelere karşı farkındalık geliştirmeleri ve güvenli hareket etme becerisi kazanmaları hedefleniyor. Bu doğrultuda yıl boyunca gerçekleştirilen 270 eğitim programında 7 bin 530 öğrenciye ulaşıldı.

Trafiğin temel kuralları, trafik işaret ve levhalarının anlam ve önemi, yaya güvenliği, okul geçitlerinin doğru kullanımı ve trafikte doğru davranış biçimleri gibi birçok konuda teorik ve uygulamalı eğitimler verildi. Gerçek trafik ortamını yansıtan eğitim parkurunda gerçekleştirilen uygulamalar sayesinde öğrenciler, edindikleri bilgileri deneyimleyerek öğrenme fırsatı bulurken, erken yaşlarda trafik bilinci kazanmaları ve güvenli trafik kültürünü benimsemeleri amaçlandı.