Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi öğrencileri, Engelsiz Bahar Şenliği’nde stant açarak, hazırladıkları ürünleri vatandaşlara hediye etti.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, Gölcük’te düzenlenen “Engelsiz Bahar Şenliği’nde” stant açtı.

Özel öğrenciler, vatandaşlara cam boncuk atölyesinde ürettikleri ürünleri hediye ederken, pastacılık bölümünde eğitim alan öğrenciler de en güzel pastalarını katılımcılara ikram etti.

EL EMEĞİ ÜRÜNLER HEDİYE EDİLDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Engelsiz Yaşam Derneği’nin her yıl Engelliler Haftası’nda düzenlediği “Engelsiz Bahar Şenliği’ne” destek veriyor. Bu bağlamda Büyükşehir bünyesinde hizmet veren Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi bu şenlikte stant açtı. Cam boncuk atölyesi öğrencilerinin derslerde hazırladığı el emeği göz nuru ürünler engelli vatandaşlara hediye edilirken, pastacılık bölümü ürünleri de şenlik sırasında vatandaşlara ikram edildi.

Çeşitli nedenlerle örgün eğitime ara vermek zorunda kalan gençlere mesleki eğitim ve hobi atölyeleriyle destek veren Beyaz Kalpler Eğitim ve Gelişim Merkezi, bir yandan öğrencilere mesleki beceriler kazandırırken bir yandan da toplumu ilgilendiren konularda duyarlılık aşılamaya devam ediyor. Bu amaçla merkezde öğrencilerin yaptığı pastalar, yemekler ve el emeği ürünler çeşitli etkinliklerde değerlendiriliyor.