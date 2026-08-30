Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ODTÜ iş birliğiyle yürütülen 'İzmit Körfezi Dijital İkiz Çalışması' sayesinde su kalitesindeki değişimler detaylı biçimde analiz edilecek. Elde edilen veriler, kirlilik risklerinin önceden öngörülmesine ve çevresel müdahalelerin daha etkin planlanmasına katkı sağlayacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Körfezi'nin ekolojik yapısının korunması için çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 'Dip Çamuru Projesi' ile temizlik çalışmalarını sürdüren Büyükşehir, bilimsel veriler ışığında Körfez'in geleceğini planlayacak yeni bir adımı da hayata geçirdi.

Bu kapsamda ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü iş birliğiyle yürütülen 'İzmit Körfezi Dijital İkiz Çalışması' ile Körfez'in mevcut durumu tüm yönleriyle dijital ortamda modellenerek detaylı şekilde analiz edilecek. Web tabanlı Coğrafi Bilgi Sistemi üzerinden geliştirilecek pek çok modül ve görselleştirme araçları sayesinde, geçmişten günümüze elde edilen veriler bir araya getirilerek İzmit Körfezi'nin mevcut durumunun detaylı bir dijital temsili oluşturulacak.

50 DENİZ MİLLİK HATTA YÜKSEK ÇÖZÜNÜRLÜKLÜ ÖLÇÜM

İzmit Körfezi'nde 24-25 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilen saha çalışmaları kapsamında, Körfez genelinde belirlenen 24 istasyonda suyun sıcaklık, tuzluluk, derinlik, oksijen, klorofil ve bulanıklık gibi temel özelliklerinin yanı sıra besin elementleri de ölçüldü.

Ayrıca Scanfish cihazı kullanılarak yaklaşık 50 deniz millik hat boyunca 27 istasyonda yüksek çözünürlüklü ölçümler gerçekleştirildi. Elde edilen verilerle İzmit Körfezi'nin su yapısı ve ekolojik durumu ayrıntılı şekilde ortaya konuldu.

İZMİT KÖRFEZİ'NİN GÜNCEL DURUMU AYRINTILI İZLENECEK

Yerinde yapılan incelemeler ve kapsamlı ölçümlerden elde edilen veriler, oluşturulacak dijital modelin temelini oluşturacak. Bu sayede kirlilik kaynaklarının ve etkilerinin güncel durumu belirlenecek ve gelecekteki çevresel yönetim stratejilerinin ve su kalitesi iyileştirme planlarının geliştirilmesine temel oluşturacak kapsamlı modelleme sistemi sanal ortamda kurulacak.

İNSANSIZ SUALTI CİHAZI ve AKINTIÖLÇER DEVREYE GİRECEK

ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü gerçekleştirilen bilimsel çalışmalar kapsamında bir sonraki seferde ise İzmit Körfezi'ndeki su kalitesinin mevsimsel değişimini takip etmek amacıyla insansız sualtı cihazı (AUV) kullanılacak.

Cihaz, Körfez boyunca sıcaklık, tuzluluk, derinlik, oksijen ve klorofil gibi değerleri yüksek hassasiyetle ölçerek su kalitesindeki değişimleri ortaya koyacak. Ayrıca İzmit Körfezi girişine ADCP (Akustik Doppler Akıntı Profili) cihazı yerleştirilerek Körfez'e giren ve çıkan su kütlelerinin hızı, yönü ve miktarının sürekli olarak ölçülmesi sağlanacak.

ÇEVRE YATIRIMLARINA BİLİMSEL REHBER OLACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü tarafından sürdürülen çalışma, İzmit Körfezi'nin korunması, iyileştirilmesi ve geleceğinin doğru şekilde planlanması açısından önemli bir bilimsel altyapı oluşturacak.

Dip Çamuru Projesi başta olmak üzere yürütülen çevre yatırımlarının da bu veriler ışığında daha etkin ve uzun vadeli şekilde planlanması sağlanacak.