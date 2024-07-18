Büyükşehir yetkilileri, İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde “Belediye Atıklarının Yönetimi” konulu bir toplantı gerçekleştirdiKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık hedefi doğrultusunda “Belediye Atıklarının Yönetimi” konulu bir toplantı gerçekleştirdi. İZAYDAŞ Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya ilçe belediyelerinin başkan yardımcıları, temizlik işleri şube müdürleri, iklim değişikliği ve sıfır atık şube müdürleri katıldı. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanı Mesut Önem ve İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammet Saraç, Kocaeli’de atıkların yönetimine ilişkin genel değerlendirmelerde bulundu.

ATIK YÖNETİMİ ELE ALINDI

Toplantıda organik atıklar, geri kazanılabilir atıklar, park-bahçe atıkları, tadilat atıkları ve özel atıkların yönetimi konuları detaylı bir şekilde ele alındı. Katılımcılar, mevcut uygulamalardaki eksiklikleri ve yanlışlıkları değerlendirerek, etkin bir kaynakta ayrı toplama sisteminin oluşturulması amacıyla fikir alışverişinde bulundu.

TESİSLER VE ATY İNCELEMESİ YAPILDI

Toplantının ardından İZAYDAŞ içerisinde faaliyet gösteren tesisler ve Atıktan Türetilmiş Yakıt (ATY) Tesisi incelendi. Bu inceleme ile atıkların nasıl yönetildiği, geri dönüştürüldüğü ve ekonomiye kazandırıldığı konularında bilgi sahibi olundu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR ATIK YÖNETİMİ İÇİN ADIMLAR

Bu tür toplantılarla çevreye duyarlı ve sürdürülebilir atık yönetim sistemlerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Toplantılar, katılımcılara atık yönetimi süreçlerini iyileştirme ve sıfır atık hedeflerine ulaşma konularında önemli bilgiler ve stratejiler sunuyor. Böylelikle daha temiz ve yaşanabilir bir çevre için belediyeler arasında iş birliği ve koordinasyon sağlanarak, atıkların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesi amaçlanıyor.