Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından geliştirilen Elektronik Alkol Takip Sistemi'nin (EATS) uygulama usul ve esaslarını içeren “Etil Alkol, Metanol ve Suma Üretim Miktarı ile Etil Alkol ve Metanol Depolarındaki Stok Hareketlerinin Tespitine, Ürünlerin Ticaretine İlişkin Yöntemin Belirlenmesine, Verilerin Toplanmasına ve Ürünlerin Nakline İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ" Resmî Gazete 'de yayımlandı.ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yapılan düzenleme ile tüm unsurlarıyla devreye almış oldukları Elektronik Alkol Takip Sistemi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sistemle sahte alkollü içki üretimi ve yasa dışı üretimden kaynaklanan can kayıplarının önüne geçmeyi hedeflediklerini vurgulayan Yumaklı, yasa dışı alkollü içki üretimiyle mücadelede önemli bir adım olacak sistemin, etil alkol üretim ve ithalat miktarının elektronik ortamda tespitine, ürünün yurt içindeki fiziki sevkiyatı ile ürünün piyasa arz zinciri içindeki hareketinin elektronik ortamda adım adım izlenmesine ve kayıt altına alınmasına imkân sağlayacağının altını çizdi.

Bakan Yumaklı, “Yazılımı ve veri transfer ekipmanı tamamen Bakanlığımızın öz kaynaklarıyla geliştirilen sistem, yasal ticareti istisnasız kayıt altına almayı ve yasa dışı ticareti tamamen görünür hale getirerek mücadeleyi kolaylaştırmayı hedefliyor." ifadelerini kullandı.

LİSANS İPTALİNE VARAN CEZALAR

Sistemin hazırlık çalışmaları kapsamında, Bakanlık tarafından Türkiye'de bu alanda faaliyet gösteren tesislerin ham madde giriş ve nihai ürün çıkış hatlarına, gelişmiş akış ölçer cihazları yerleştirilmesinin sağlandığını belirten Yumaklı, şu bilgileri aktardı:

“Bu cihazlar ham madde kullanım ve üretim miktarlarını anlık olarak ölçerek elde edilen verileri eş zamanlı olarak Bakanlığımızın veri merkezine gönderiyor. Böylece ülkemizde üretim yapılan tesislerde kullanılan ham madde ve elde edilen nihai alkol üretim miktarları anlık olarak izlenerek kaydediliyor. Alkol ithalat verileri ise Ticaret Bakanlığımızın ilgili genel müdürlüğünün bilişim sistemiyle sağlanan entegrasyon sayesinde EATS'ye aktarılıyor."

Diğer taraftan, Bakanlık tarafından elektronik ortamda sanal bir etil alkol pazarı oluşturulduğunu bildiren Yumaklı, “ATİP'e etil alkol ticareti yapmaya yetkili olan gerçek ve tüzel kişiler e-Devlet portalı üzerinden ulaşarak yasal yetkileriyle sınırlı işlem yapabilecek. Oluşturduğumuz bu sanal pazardaki alım satım faaliyetleri, Bakanlığımız tarafından aralıksız izlenebilirken ATİP dışında alkol ticareti yapan taraflara lisans iptaline varan ciddi yaptırımlar uygulanacak" ifadelerini kullandı.

ETİL ALKOLÜN ÜLKE İÇİNDEKİ SEVKİYATINA BEYAN ZORUNLULUĞU

Bunun yanında, etil alkolün ülke içindeki sevkiyatına da beyan zorunluluğu getirildiğini açıklayan Yumaklı, şunlara dikkati çekti:

“Etil alkolün fiziki sevkiyatının takibi amacıyla geliştirdiğimiz Elektronik Alkol Takip Sistemi, imzaladığımız protokol kapsamında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın, ülke genelindeki ürün ve yolcu naklinin izlenerek kayıt altına alınmasını sağlayan Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) ile entegre edildi. Sistem ile ülke içinde nakledilen etil alkol, yükleme noktasından son varış noktasına kadar takip edilebilecek. Böylece ülkede üretilen ya da ithal edilen etil alkolün halk sağlığını tehdit edecek kaçak ticarete konu olmasının önüne geçmeyi hedefliyoruz."

Sistemin devreye alınması öncesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı yetkilileri ile sistemin işleyişine ilişkin istişareler ve bilgilendirme toplantıları gerçekleştirdiklerini dile getiren Yumaklı, etil alkolün fiziki takibinde kolluk kuvvetleriyle etkin iş birliğinin önemine işaret etti.

“Kaçakçılıkla mücadelede görev üstlenen birimlerimizin, geliştirdiğimiz sistemden yararlanabilmelerine olanak sağlayarak kolluk kuvvetlerinin, yasal olarak etil alkol ticareti yapma yetkisini haiz olan kişi ve firmaları anlık sorgulayabilmelerine imkan tanıdık" diyen Bakan Yumaklı, diğer taraftan etil alkol alıcısı firmaların ürün alımlarını yakından izleyeceklerini, yasal arzın yasa dışı alkol ve alkollü içki ticaretine konu edilmesini önlemeye yönelik aralıksız risk analizi yaparak riskli görülen kişilerin faaliyetlerini mercek altına alacaklarını kaydetti.