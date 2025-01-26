Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Batı Hali’ne ulaşımda yoğun olarak kullanılan Çayırova Yahya Kaptan Caddesi’nde çalışma başlattı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir, “Batı Sebze Meyve Hali”ne ulaşımın sağlandığı Çayırova Cumhuriyet Mahallesi Yahya Kaptan Caddesi üzerinde üstyapı çalışması başlattı.

ASFALT SERİMİ VE YAYA KALDIRIMI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze bölgesine kazandırdığı “Batı Sebze Meyve Hali”ne ulaşımın sağlandığı Çayırova Yahya Kaptan Caddesi’nde asfalt serimi ve yaya kaldırımları yapıyor. Yeni yapılan hal binası için de yoğun olarak kullanılan caddede, dayanımı ve mukavemeti daha fazla olan bitümlü asfalt kullanılıyor. Yolun zemine oturmasının ardından bitümlü temel asfaltın üzerine binder ve aşınma asfalt serim çalışmaları da yapılacak.

DAHA KONFORLU VE KALİTELİ ULAŞIM

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından başlatılan Yahya Kaptan Caddesi’nin 350 metrelik kısmında 20 metre genişlikte duble yola asfalt serim ve yaya kaldırım tretuvar parke çalışmaları sürerken, yağmursuyu tahliyesi için hat çalışması da yapılıyor. Yürütülen üstyapı çalışmaları ile bu stratejik cadde, daha uzun ömürlü, dayanıklı ve konforlu bir hale getirilecek. Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte caddenin hem ulaşım hem de kalitesinin artırılması hedefleniyor. Bölge sakinleri ve esnaflar, yapılan çalışmalarla birlikte daha güvenli ve rahat bir ulaşım deneyimi yaşayacak.