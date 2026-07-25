Van Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte yaşlı bireyler, Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi'nde bulunan Abdulhakim Arvasi Dini İhtisas Merkezi ve Sosyal Tesisleri'nde bir araya gelerek Van Gölü kıyısında doğayla iç içe keyifli bir gün geçirdi.

VAN (İGFA) - Van Büyükşehir Belediyesi Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından yaşlı bireylere yönelik piknik etkinliği düzenlendi.

Tuşba ilçesine bağlı Çitören Mahallesi'nde, Van Gölü kıyısında bulunan Abdulhakim Arvasi Dini İhtisas Merkezi ve Sosyal Tesisleri'nde gerçekleştirilen piknik programına 150 yaşlı birey katıldı. Yaşlı bireyler, Büyükşehir Belediyesine ait ücretsiz belediye otobüsleriyle etkinlik alanına ulaştırıldı.

Güne kahvaltıyla başlayan yaşlı bireyler, doğayla iç içe ortamda sohbet ederek keyifli vakit geçirdi. Program kapsamında öğle yemeği ikram edilirken, yüzme etkinliğine katılanlar da Van Gölü'nün serin sularında sıcak havanın tadını çıkardı. Gün boyunca düzenlenen çeşitli etkinliklerle hoş vakit geçiren yaşlı bireyler hem moral depoladı hem de sosyal bir gün yaşadı.

Van Büyükşehir Belediyesi, yaşlı bireylerin sosyal yaşama katılımını artırmak amacıyla benzer sosyal etkinliklerini sürdürmeye devam ediyor.