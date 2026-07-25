Antalya'da hissedilen sıcaklığın 44 dereceye ulaştığı günlerde, Muratpaşa Belediyesi'nin doğal buz pateni pisti sıcak havadan bunalanlara serin bir alternatif sunuyor. Çaybaşı Mahallesi'nde, açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park içerisinde yer alan Dağyakası Buz Pateni Pisti, hem sporseverleri ağırlıyor hem de yaz spor okulları kapsamında çocuklara ücretsiz buz pateni eğitimi veriyor.

ANTALYA (İGFA) - Yaklaşık 450 metrekare büyüklüğündeki pistte aynı anda 40 kişi buz pateni yapabiliyor. Doğal buz zeminiyle Akdeniz Bölgesi'nde tek olma özelliği taşıyan tesis, yaz sezonunda yoğun ilgi görüyor.

ÇOCUKLAR ÜCRETSİZ BUZ PATENİ EĞİTİMİ ALIYOR

Muratpaşa Belediyesi'nin yaz spor okulları kapsamında düzenlenen eğitimlerde, 9-12 yaş arası çocuklara eğitmenler eşliğinde başlangıç seviyesi buz pateni dersleri veriliyor. Haftada iki gün ücretsiz olarak gerçekleştirilen eğitimlerde çocuklar, hem buz pateniyle tanışıyor hem de güvenli bir ortamda spor yapma imkanı buluyor.

Muratpaşa Belediyesi Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nde görev yapan buz hokeyi antrenörü Savaş Sümer, başlangıç gruplarındaki eğitimlerin daha önce hiç buz pateni deneyimi olmayan çocuklara yönelik hazırlandığını belirtti. Sümer, eğitimlerin ardından çocukların kısa sürede buz üzerinde dengede durup kendi başlarına kayabilecek seviyeye ulaştığını belirtirken, çocukların gösterdiği gelişimin kendilerini de mutlu ettiğini belirtti.

AKDENİZ BÖLGESİ'NİN TEK DOĞAL BUZ PİSTİ

Dağyakası Buz Pateni Pisti'nin yalnızca kursiyerlere değil, tüm vatandaşlara açık olduğunu belirten Sümer, tesisin rezervasyon sistemiyle hizmet verdiğini söyledi. Akdeniz Bölgesi'nde doğal buz pistine sahip tek belediye tesisinin Muratpaşa'da bulunduğunun altını çizen Sümer, Antalya gibi sıcak bir kentte böyle bir tesisi yaşatmanın zor ama gurur verici olduğunu ifade ederek, Muratpaşa Belediyesi'nin bu yatırımıyla bölge için örnek bir hizmet sunduğunu dile getirdi.

REZERVASYON SİSTEMİYLE HİZMET VERİYOR

Yaz sezonu boyunca haftanın her günü 13.00-20.00 saatleri arasında hizmet veren Dağyakası Buz Pateni Pisti, rezervasyon sistemiyle çalışıyor. Pistten yararlanmak isteyenler, Muratpaşa Belediyesi'nin internet sitesi rezervasyon.muratpasa-bld.gov.tr üzerinden 'buz pateni' branşını seçerek kayıt oluşturabiliyor. 50 dakikalık seansların ücreti 325 lira olarak uygulanırken, bu fiyata paten ve koruyucu ekipmanlar da dahil ediliyor. Lisanslı sporcular ise aylık 3 bin lira karşılığında istedikleri gün ve saatte tesisten sınırsız yararlanabiliyor.