Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Çerkezköy'de altyapı çalışmaları tamamlanan Güveniş Caddesi ile üstyapı çalışmalarına başlanacak Uğur Mumcu Caddesi'ndeki çalışmaları yerinde inceledi.

TEKİRDAĞ (İGFA) - Çerkezköy'ün ulaşım altyapısını güçlendirecek ve çehresini yenileyecek kapsamlı bir dönüşümün hayata geçirileceğini kaydeden Candan Başkan, 'Güveniş Caddesi'ni hemşehrilerimizin güvenle kullanacağı modern ve prestijli bir yaşam alanına dönüştüreceğiz.' dedi.

ÜÇ NOKTADA KAPSAMLI DÖNÜŞÜM

16 Temmuz'da başlayan BSH Kavşağı, Güveniş Caddesi ve Altıyol Kavşağı projesi çalışmalarında 12 bin metrekare kaldırım, 20 bin ton taş dolgu, 14 bin ton asfalt ve 500 metre yağmur suyu hattı yapılacak. Bölgedeki aydınlatma direkleri de modernize edilerek kent estetiğine uygun hale getirilecek.

BSH'YE AKILLI KAVŞAK, ALTIYOL'A YENİ DÜZEN

Proje kapsamında BSH Kavşağı, hızlı tren hattıyla uyumlu akıllı kavşağa dönüştürülecek. Güveniş Caddesi'nin kaldırımları ve asfaltı tamamen yenilenecek. Altıyol Kavşağı'nda ise yol şeritleri genişletilecek ve kavşak sinyalize hale getirilerek trafik akışının daha düzenli ve güvenli olması sağlanacak.

BSH Kavşağı, Güveniş Caddesi ve Altıyol Kavşağı'nı kapsayan çalışmaların 20 Aralık'ta tamamlanması planlanıyor.

UĞUR MUMCU CADDESİ'NE YENİ ÇEHRE

Kent merkezindeki dönüşüm Uğur Mumcu Caddesi ile devam edecek. Yaklaşık 400 metre uzunluğundaki caddenin asfalt ve kaldırımları yıl sonuna kadar baştan sona yenilenecek. Çalışmalar kapsamında bin 200 ton asfalt serimi ve 2 bin metrekare kaldırım imalatı gerçekleştirilecek.

YEŞİL VE MODERN DEĞİŞİM

Uğur Mumcu Caddesi yalnızca ulaşım açısından değil, kent yaşamı ve estetiği açısından da yeniden ele alınacak. Yapılacak peyzaj düzenlemeleriyle yeşil doku güçlendirilirken, düzenli otopark alanlarıyla araç parkının daha planlı hale getirilmesi hedefleniyor. Yenilenen kaldırımlarla yaya konforu artırılacak, cadde daha düzenli ve modern bir görünüme kavuşacak.