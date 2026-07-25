Tokat 23. Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Erbaa Yaprak Festivali'nde renkli görüntülere sahne oldu. Festivale İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay da katıldı.

TOKAT (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Tokat Erbaa Belediyesi tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Uluslararası Geleneksel ve Kültürel Erbaa Yaprak Festivali'ne katıldı. Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen festival, gastronomi, kültür ve sanat etkinlikleriyle binlerce ziyaretçiyi Tokat'ın Erbaa ilçesinde buluşturdu. Belediye Havuzu önünden kortej eşliğinde başlayan yürüyüş, Erbaa Hükümet Konağı önündeki festival alanında sona erdi.

Tokatlıların davetini geri çevirmedi

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, etkinlik öncesi Tarihi Taş ve Deveciler hanlarını ziyaret etti. Sulu Sokak'ta esnaf ve yurttaşlarla sohbet etti. Festival alanındaki törende konuşan Başkan Tugay, Anadolu'nun kültürel mirasının yaşatılmasına katkı sunan bu tür organizasyonların kentler arasındaki dostluk ve dayanışmayı güçlendirdiğini vurguladı. Festivale katılma nedenini de açıklayan Başkan Tugay, şunları söyledi:

'İzmir'de 80 bin Tokatlı yaşıyor. Anladığım kadarıyla bunların yarısı Erbaalı. Bana, 'Türkiye'nin pek çok yerine gittiniz, birçok kentte bulundunuz ama Erbaa'ya gelmediniz. Hazır böyle bir festival de varken lütfen gelin, bizler de size eşlik edelim' dediler. Bugün İzmir'den gelen Erbaalı hemşehrilerimizle birlikte aranızdayım. Burada bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum.'

'Beni çok duygulandırdı'

Erbaa'da bulunmasının bir başka önemli nedenini de paylaşan Başkan Tugay, Fransızca öğretmeni olan babasının 1971 yılında Erbaa Lisesi'ne atandığını ve bir süre burada görev yaptığını anlattı. O dönemde 4 yaşında olduğunu belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'Ömrümün kısa da olsa bir bölümü Erbaa'da geçti. Aradan geçen bunca yılın ardından Erbaa'nın havasını yeniden solumak ve hatırlayabildiğim kadarıyla çocukluk anılarımı yeniden canlandırmak beni gerçekten çok duygulandırdı. Kendimi Erbaa'nın hemşehrilerinden biri sayıyorum' dedi.

'Aramızda kurulan bu köprü büyüsün'

Kendisini Tokat'a davet edenlere teşekkür eden Başkan Tugay, şunları söyledi: 'Sizlere İzmir'den, İzmir'in güzel insanlarından içten sevgi ve selam getirdim. Aynı zamanda hemşehriniz, Erbaalı ve üç dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Aziz Kocaoğlu'nun da sevgi ve selamlarını ilettim. Burada geçirdiğim her an, öğrendiğim her şey Erbaa'ya duyduğum sevgi ve saygıyı daha da artırdı. Bu nedenle, Türkiye'nin iki farklı ucunda yaşıyor olsak da Allah nasip ederse önümüzdeki yıl düzenlenecek festivalde daha fazla İzmirliyle birlikte yeniden burada olmayı yürekten diliyorum. Festival iyiliklere, güzelliklere ve dostluklara vesile olsun. Aramızda kurulan bu köprü de gelişsin, büyüsün.'

'Amacımız yalnızca bir festival düzenlemek değil'

Erbaa Belediye Başkanı Ertuğrul Karagöl ise festivale katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından ve dünyanın farklı ülkelerinden gelen konukları kentte ağırlamanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Karagöl, '23'üncüsünü düzenlediğimiz Uluslararası Erbaa Yaprak Festivali, sadece bir etkinlik değil; toprağın emeğe, emeğin değere, değerin ise bir marka şehre dönüştüğü büyük bir başarı hikayesidir. Aylar süren yoğun hazırlıkların ardından bugün burada bir araya geldik. Çünkü amacımız yalnızca bir festival düzenlemek değil; Erbaa'nın üretimini, kültürünü, gastronomisini ve misafirperverliğini ülkemizin sınırlarının ötesine taşıma gayretidir' dedi.

'Yaprak bir şehir kimliğinin, emeğinin ve başarısının simgesidir'

İlçenin bereketli topraklarında yetişen Erbaa Narince Bağ Yaprağı sayesinde bugün yaprak üretiminde Türkiye'nin en önemli merkezlerinden biri olmayı başardıklarının altını çizen Karagöl, 'Erbaa Yaprağı artık sadece sofraların değil, bir şehir kimliğinin, emeğinin ve başarısının simgesidir. Bizim için yaprak yalnızca bir tarım ürünü değil. Yaprak; sabahın ilk ışığında bağa giden üreticimizin alın teri, evine katkı sağlayan annelerimizin emeğidir. Yaprak; nesilden nesile aktarılan kıymetli miraslardan biridir. Narince Bağ Yaprağı Erbaa'nın dünyaya açılan kapısıdır. Erbaa; tarımıyla, sanayisiyle, eğitimiyle, gençliğiyle geleceğe emin adımlarla yürüyen bir vizyonun adıdır' diye konuştu. Konuşmaların ardından 10 farklı ülkeden gelen halk dansları topluluklarının gösterileri, izleyicilerden büyük beğeni topladı.

100 bin 60 baklalı dev yaprak dolma pişirildi

Festivalde Erbaa'nın coğrafi işaretli Narince bağ yaprağından hazırlanan 100 bin 60 baklalı dev yaprak dolma pişirildi. Büyük ilgi gören etkinlikte dev kazanın başına geçen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay ile protokol üyeleri, o muhteşem anın heyecanını hep birlikte yaşadı.17-26 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen festival kapsamında kurulan stantlarda Erbaa'nın yöresel ürünleri, el emeği göz nuru çalışmalar ve yöresel lezzetler ziyaretçilerle buluştu. Festivalin ana etkinlikleri ise 24 Temmuz'da başladı. Bu kapsamda Erbaa'nın zengin mutfak kültürü, Türkiye'nin önde gelen şeflerinin katılımıyla düzenlenen gastronomi etkinlikleriyle tanıtıldı. Festivalde Ayvaz Akbacak, Eyüp Kemal Sevinç, Elif Korkmazel, Rafet İnce, Esra Tokelli, Hatice Nur Ege, Eren Kaşıkçı ve Şükran Kaymak; gastronomi gösterileri ve özel sunumlarıyla ziyaretçilere unutulmaz deneyimler yaşattı. Sosyal medyada geniş kitlelere ulaşan dijital içerik üreticileri de festival kapsamında vatandaşlarla bir araya geldi. Lezzetormanda Murat Pala, Tokatadair Süleyman Üzümcü, Antalya Gurmesi Murat Atay, Gezginçoban Mehmet Çoban, Biryemekiste Suat Durmuş, Ayhan Mortepe, Gezginparpali Şennur Enginler ve Favori Mekanlar Esra Tapar, festival boyunca Erbaa'nın kültürel ve gastronomik değerlerini takipçileriyle paylaştı.