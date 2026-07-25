Hava sıcaklıklarının her geçen gün arttığı Şanlıurfa'da, Büyükşehir Belediyesi tarafından hizmete sunulan açık yüzme havuzları vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Kentte sulama kanallarında yaşanan boğulma vakalarının önüne geçmeyi amaçlayan yüzme kurslarında; vatandaşlar havuzlardan ücretsiz yararlanırken, çocuklar da uzman eğitmenler eşliğinde hem güvenli bir ortamda serinliyor hem de profesyonel yüzme eğitimi alıyor.

ŞANLIURFA (İGFA) - Hava sıcaklıklarının 40 derecenin üzerine çıktığı Şanlıurfa'da, özellikle çocuklar ve gençler için hizmete sunulan güvenli ve hijyenik havuzlar, sıcak havadan bunalan gençlerin uğrak noktası haline geldi.

Cankurtaran personellerin gözetiminde hizmet veren Osmanlı Yüzme Havuzu, çocukların hem eğlenip hem de yüzme becerilerini geliştirebildiği bir merkez konumunda. Gün boyu hizmet veren tesiste temizlik ve güvenlik ön planda tutuluyor.

Özellikle tatil döneminde çocukların sulama kanalları ve göletlerden uzak durmasını sağlamak amacıyla ücretsiz olarak hizmete sunulan açık yüzme havuzlarında, yüzme bilmeyen çocuklara eğitmenler tarafından yüzme eğitimi veriliyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi GAP Vadisi Yarı Olimpik Yüzme havuzu da, seanslar şeklinde çocuklara hem yüzme eğitimi verilirken hem de sıcaktan bunalan vatandaşlara hizmet veriyor.

Profesyonel eğitmenler ve cankurtaranların görev yaptığı açık yüzme havuzlar, temizlik ve bakım çalışmaları için Pazartesi günleri ve kapalı yüzme kavuzları da Cuma günleri kapalı oluyor.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kent genelinde toplam 9 yüzme havuzu vatandaşlara hizmet veriyor. Şehir merkezinde 3, ilçelerde 3 olmak üzere 6 açık yüzme havuzu, ayrıca 3 kapalı yüzme havuzu ile vatandaşlara yüzme ve serinleme imkânı sunuluyor. Açık yüzme havuzları arasında Osmanlı Yüzme Havuzu, Yenice Yüzme Havuzu, Beykapısı Yüzme Havuzu, Siverek Yüzme Havuzu, Birecik Yüzme Havuzu ve Viranşehir Yüzme Havuzu yer alıyor. Kapalı yüzme havuzları ise GAP Vadisi İkiz Yüzme Havuzu (erkek), GAP Vadisi İkiz Yüzme Havuzu (kadın) ve ŞUTİM Yüzme Havuzu olarak hizmet veriyor.

Havuzlarda güvenlik önlemleri altında yüzme eğitimi ve serinlemek isteyen vatandaşlara hizmet verdiklerini anlatan Cankurtaran Ahmet Duru, çocukların sulama kanallarına değil, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin hizmete sunduğu yüzme havuzlarına beklediklerini söyledi.

Yüzme havuzlarında hem serinlemenin keyfini çıkaran hem de yüzme eğitimi alan çocuklar ise desteklerinden dolayı Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'a teşekkür etti.