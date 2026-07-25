38. Uluslararası Çorum Hitit Fuarı kapsamında düzenlenen leblebi yarışmasında Yaşar Bodur birinci, Metin Bodur ikinci, Ömer Karakuş ise üçüncü oldu. Ödüller, Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

ÇORUM (İGFA) - Programa Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Gastro Çorum Proje Danışmanı Adnan Şahin, Çorum Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, meslek odalarının başkanları, leblebi üreticileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yarışmada üreticiler tarafından hazırlanan leblebiler; alanında uzman 6 kişilik jüri tarafından tat, koku, ağırlık, görünüm ve kalite kriterleri doğrultusunda değerlendirildi. Çekişmeli geçen yarışma sonunda Yaşar Bodur birincilik ödülünü kazandı. Metin Bodur ikinci, Ömer Karakuş ise üçüncü oldu.

Jüri değerlendirmesi sonucunda İsmet Hışıroğlu, Satılmış Akın ve Kenan Düzgün ise mansiyon ödülüne layık görüldü.

Mansiyon ödüllerini Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, üçüncülük ödülünü Gastro Çorum Proje Danışmanı Adnan Şahin, ikincilik ödülünü ÇESOB Başkanı Recep Gür, birincilik ödülünü ise Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın takdim etti.

Ödül töreninde konuşan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 38'incisi düzenlenen Uluslararası Çorum Hitit Fuarı ve Festivali'nin şehrin her noktasında farklı etkinliklerle devam ettiğini belirterek, 'Festivalimiz boyunca hemşehrilerimizin yüzünde bir tebessüm oluşturabiliyorsak ne mutlu bize. Bu organizasyonda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarımıza ve katkı sunan herkese teşekkür ediyorum.' dedi.

Leblebinin Çorum için taşıdığı değere dikkat çeken Başkan Aşgın, 'Leblebi sadece bir gastronomi ürünü değildir. Onun arkasında ahilik geleneği, sabır, ustalık, emek, sevgi ve muhabbet vardır. Nohuta adeta şahsiyet kazandıran bir emeğin ürünüdür. Bu yarışma da sadece bir lezzet yarışması değil, Çorum'un tarihini, kültürünü ve köklü mirasını yaşatan önemli bir organizasyondur. Yarışmaya katılan tüm esnafımız bizim için değerlidir. Dereceye giren kardeşlerimizi tebrik ediyor, tüm üreticilerimize bereketli kazançlar diliyorum.' ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Başkan Dr. Halil İbrahim Aşgın, yarışmada görev alan jüri üyelerine katkılarından dolayı teşekkür belgelerini takdim etti.