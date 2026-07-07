Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerini makamında ağırladı. Başkan Büyükakın, göreve geldikleri ilk günden bu yana STK'larla istişareye büyük önem verdiklerini belirtti.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, iş dünyasından hemşeri derneklerine ve meslek odalarına kadar sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile istişarelerde bulunmaya devam ediyor.

Başkan Büyükakın, yeni haftanın ilk gününde de yoğun ziyaretçi trafiği yaşadı. Başkan'ın ilk ziyaretçileri, kısa süre önce gerçekleştirilen genel kurul ile Kocaeli Kent Konseyi Başkanlığı'na seçilen Ceyhun Yalçın oldu.

Yalçın ve yeni yönetimini ağırlayan Büyükakın, görevlerinde başarılar dileyerek, sürecin hayırlı olmasını diledi. Ceyhun Yalçın da sıcak ve samimi ağırlamadan dolayı Büyükakın'a teşekkürlerini sundu.

ARKA ARKAYA ZİYARETLER

MİL Diyanet-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Kocaeli Şube Başkanı Halil Fıngaloğlu, Kocaeli Kandıralılar Dernek Başkanı Batuhan Üretürk ile yönetimleri de Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ı makamında ziyaret edenler arasındaydı. Kocaeli üzerine istişarelerin yapıldığı ziyaretlerde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, kente kazandırılan eser ve hizmetler için Başkan Büyükakın'a teşekkürlerini iletti.

'HER ZAMAN YANINIZDAYIZ'

Sivil toplum kuruluşlarının, şehrin gelişiminde ve toplumsal dayanışmanın güçlenmesinde önemli bir rol üstlendiğini vurgulayan Başkan Büyükakın, 'Her fırsatta sivil toplum kuruluşları ile istişare halindeyiz. Çünkü bizler, istişareye önem veren bir anlayıştan geliyoruz. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak bizler de her zaman sivil toplum kuruluşlarımızın ve derneklerimizin yanında olduk. Olmaya devam edeceğiz' dedi.