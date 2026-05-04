KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın bugün çok önemli iki konuğu vardı.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve 13. kez Avrupa Şampiyonu olarak adını tarihe altın harflerle yazdıran Milli Güreşçimiz Rıza Kayaalp, Başkan Büyükakın'ı makamında ziyaret etti. Sohbet ortamında gerçekleşen ziyarette konuşan Akgül ve Kayaalp, güreş sporunun geniş kitlelere ulaşmasına ve sevdirilmesine yönelik katkılarından dolayı Başkan Büyükakın'a teşekkürlerini sundular.

'MÜCADELENİZ GENÇLERİMİZE ÖRNEK OLUYOR'

Türk güreşinin gururu, azmin ve disiplinin sembolü, kıymetli sporcuları ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu vurgulayan Başkan Büyükakın, 'Elde ettiğiniz büyük başarılarla sadece minderde değil, milletimizin kalbinde de zirvede yer alıyorsunuz. Sizin azim ve mücadeleniz, gençlerimize ilham olmaya devam ediyor. Güreş sporunun gelişimine yönelik katkılarınız çok kıymetli. Sizler sayesinde nice zaferler, nice gururlar yaşamaya devam edeceğiz' ifadesini kullandı.