KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus ile birlikte, Alikahya trafiğini rahatlatacak ve bölgenin kuzey-güney bağlantısını güçlendirecek yeni yol projesinde incelemelerde bulundu. TEM Otoyolu'nun altından geçecek olan yeni aksın, bölge trafiğine önemli ölçüde rahatlama sağlaması hedefleniyor.

Kocaeli'nin sürekli büyüyen bir şehir olduğuna dikkat çeken Başkan Büyükakın, 2007 yılında 1 milyon 437 bin olan nüfusun 2025 yılı sonunda 2 milyon 161 bin 956'ya ulaştığını belirtti. Son 18 yılda yaklaşık 724 bin kişilik nüfus artışı yaşandığını vurgulayan Büyükakın, artan nüfusla birlikte araç sayısının da hızla yükseldiğini ifade etti.

Büyükşehir Belediyesi'nin bu büyümeye ulaşım yatırımlarıyla ayak uydurduğunu belirten Büyükakın, raylı sistemlerin genişletildiğini, toplu taşımada genç ve güçlü bir araç filosunun devreye alındığını, trafik yoğunluğu yaşanan bölgelerde ise kavşak ve yol düzenlemeleri yapıldığını söyledi.

ALİKAHYA'DA YENİ VE GÜÇLÜ BİR AKS

Alikahya bölgesinde yürütülen çalışmaları 'çok ciddi' olarak nitelendiren Başkan Büyükakın, bölgeye kazandırılan tramvay hattının ardından, araç trafiğini rahatlatmak amacıyla Fatma Seher Hanım Caddesi'ne alternatif yeni bir yol inşa ettiklerini açıkladı. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda, çift gidiş-geliş olarak planlanan yol, Alikahya'yı ikiye bölen TEM Otoyolu'nun altından geçerek kuzey ve güneyi birbirine bağlayacak.

SEL RİSKİ DE ORTADAN KALKACAK

Projenin yalnızca ulaşım değil, altyapı açısından da önemli kazanımlar sağlayacağını belirten Büyükakın, bölgede yaşanan su deşarj sorunlarının çözüleceğini ve olası sel riskinin ortadan kaldırılacağını ifade etti. Yeni yol sayesinde Alikahya'dan Yuvam Akarca'ya kadar olan hat üzerinde trafik rahatlayacak, tramvay hattının da daha verimli çalışması sağlanacak.

Daha önce MOBESKO bölgesinde yapılan büyük kavşak projelerini hatırlatan Başkan Büyükakın, şehrin gelişiminin durmadığını ve bu hıza ancak sürekli çalışarak yetişilebileceğini vurguladı. Zorlu şartlara rağmen çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirten Büyükakın, 'İnşallah 2026 yılının sonunda tüm çalışmalar tamamlanacak ve bölgeye çok güçlü bir ulaşım aksı kazandırılmış olacak' dedi.