Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 75 hibeli yem bitkisi tohumu desteğinden yararlanan çiftçiler, 57 bin 500 dekar alana diktikleri arpaların hasadına başladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığı geliştirmek amacıyla hayata geçirdiği “Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi” meyvelerini vermeye başladı.

2 bin 477 çiftçiye yüzde 75 hibeli toplam 1.150 ton arpa tohumu desteği sağlayan proje çiftçilerin yüzünü güldürdü.

57 BİN 500 DEKAR TARIM ARAZİSİ DESTEKLENDİ

Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na bağlı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğünce il genelinde yürütülen “Yem Bitkisi Tohumu Destekleme Projesi” kapsamında, talep üzerine sonbahar döneminde 2 bin 477 çiftçiye yüzde 75 hibeli, arpa, süt otu ve yem bezelyesinden oluşan toplam 1450 ton tohum desteği sağlanmıştı. Arpa tohumlarını toprakla buluşturan üreticiler, olgunlaşan ürünlerin hasat mesaisine başladı. Çiftçiler, biçerdöverlerle gerçekleştirilen arpa hasadından dönüm başına yaklaşık 450-500 kilogram verim elde ediyor. Rekoltenin geçen yıla oranla artması üreticileri sevindirdi. Bu proje ile bu sene Kocaeli’nde yem bitkisi ekiminde 57 bin 500 dekar tarım arazisi desteklenmiş oldu.

KIRSAL KALKINMANIN ÖNÜ AÇILIYOR

Tarım ve hayvancılığa verilen bu tür desteklerle sadece üretimde değil, aynı zamanda kırsalda yaşayan çiftçilerin gelir düzeyinde de önemli bir artış sağlanıyor. Büyükşehir Belediyesi’nin bu vizyoner yaklaşımı, kırsal kalkınmanın önünü açarken, tarımsal üretimde ise istikrarı ve kaliteyi artırıyor, sürdürülebilir tarım uygulamalarına ivme kazandırıyor.

KÜÇÜK ÇİFTÇİ YUSUF’TAN SICAK MESAJ

Derince ilçesi Çavuşlu Mahallesi’nde çiftçilik yapan İsmail Karagöz’ün İshakçılar İlköğretim Okulu 2. sınıfa geçen oğlu Yusuf, okulların tatil olmasıyla boş vakitlerini babasının arpa hasadına yardım ederek geçiriyor. Küçük Yusuf, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a seslenerek, “Başkan amca, babam tarlada çalışırken çok canım sıkılıyor. Bana boyama kitabı gönderir misin ?” dedi. Yusuf’un bu samimi isteği, hem tarımın hem de çocukların hayatındaki sıcaklığı bir kez daha gözler önüne serdi.

ÇİFTÇİLERİN YÜZÜ GÜLÜYOR

Tarımda sürdürülebilirliği ve üreticiyi desteklemeyi amaçlayan proje sayesinde hem yem ihtiyacının karşılanmasına katkı sağlandı hem de çiftçilerin girdi maliyetleri önemli ölçüde azaltıldı. Çiftçiler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin sağladığı bu destek sayesinde daha az maliyetle yüksek verim elde ettiklerini ifade ederek, memnuniyetlerini dile getirdi. Büyükşehir yetkilileri, tarımsal destek projelerinin artarak devam edeceğini belirterek, önümüzdeki dönemlerde de çiftçilerin yanında olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

“TAHİR BAŞKANIMIZDAN ALLAH RAZI OLSUN”

Kandıra Bozburun Ramazanlar Mahallesinde çiftçilik yapan Musa Ayaz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin verdiği yüzde 75 hibeli arpa tohumu desteğinden yararlandığını belirterek, “Arpalarımızın hasadına başladık. Bu seneki verim diğer seneki verimlere göre çok daha güzel. Yağışlar zamanında döküldü. Daha önce mısır tohumu, gübre ve mazot desteklerinden de faydalandım. Tahir Büyükakın Başkanımızdan Allah razı olsun, her zaman yanımızda oldu. Çiftçiler olarak memnunuz” diye konuştu.

“ARPA HASADINDA VERİM YÜKSEK”

Derince Çavuşlu Mahallesi’nde Muhammer Karagöz, Büyükşehir’den aldıkları arpa tohumlarını ektiklerini ve şimdi hasadına başladıklarını ifade ederek, “Allaha çok şükür, şu anda arpa hasadında verim yüksek. Daha önce de belediyemizin vermiş olduğu arpa ve mısır tohumu, gübre, mazot gibi desteklerinden faydalandık. Tahir başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.

“BU DESTEKLER BÜTÇEMİZİ RAHATLATIYOR”

Kandıra ilçesi Bozburun Mahallesi’nden Recep Ayaz da “Büyükşehir Belediyemizin verdiği yüzde 75 hibeli arpa tohumlarını ektik. Allaha şükür, verimi çok güzel. Hasadımıza devam ediyoruz. Bu destekler bütçemizi rahatlatıyor. Bunların sayesinde tarlasını eken çiftçi daha çok oluyor Tahir Başkanımıza çok teşekkür ediyorum, desteklerinin devamını diliyorum” Değerlendirmesinde bulundu.

“KALİTE VE VERİM ÇOK YÜKSEK”

Derince Çavuşlu Mahallesinden İsmail Karagöz ise, “Şu anda arpa hasadını yapıyoruz. Kalite ve verim çok yüksek. Başaklar çok güzel. Allah bereketini veriyor. Başkanımıza verdiği desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum.” İfadesini kullandı. Kandıra Lokmanlı Mahallesi’nde Faruk Kolay, hasat mesaisine başladıklarını, verimin geçen yıla göre çok daha iyi olduğunu belirterek, çiftçilere desteklerinden dolayı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti.