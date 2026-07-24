Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli'nin gelişen yerleşim alanlarında altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda Derince ve Körfez ilçelerinde toplam 23 bin 581 metre içme suyu, 10 bin 180 metre kanalizasyon hattı ile 1 adet hidrafor odası imalatı gerçekleştirildi. 33 kilometrelik çalışma sayesinde kullanım ömrünü tamamlayan altyapı hatları yenilenirken artan nüfus ve gelişen yerleşim alanlarının ihtiyaçlarına cevap verecek modern bir altyapı sistemi oluşturuldu.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İSU Genel Müdürlüğü tarafından Körfez ilçesinin Cumaköy, Sipahiler, Osmanlı, Kutluca ve Elmacık Mahalleleri'nde yürütülen çalışmalar kapsamında toplam 9 bin 596 metre içme suyu ve 10 bin 180 metre kanalizasyon hattı imalatı gerçekleştirildi.

Yapılan yatırımlarla kullanım ömrünü tamamlayan altyapı hatları yenilenirken bölgenin mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına cevap verecek daha güçlü bir altyapı oluşturuldu.



DERİNCE'DE İÇME SUYU ALTYAPISI GÜÇLENDİRİLDİ

Derince ilçesinin Karagöllü ile İshakçılar-Çavuşlu Mahalleleri'nde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında toplam 13 bin 985 metre içme suyu hattı imalatı tamamlandı. Ayrıca bölgenin su iletim sistemini desteklemek amacıyla 1 adet hidrafor odası inşa edilerek hizmete alındı. Gerçekleştirilen yatırımlarla içme suyu altyapısının kapasitesi artırılırken yeni yerleşim alanlarının artan su ihtiyacına uzun yıllar cevap verecek modern bir sistem oluşturuldu.



PLANLI YATIRIM, ETKİN KAYNAK YÖNETİMİ

İSU Genel Müdürlüğü, altyapı yatırımlarını ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde planlayarak çalışmaların daha verimli şekilde yürütülmesini sağlıyor. Bu anlayış sayesinde doğalgaz yatırımlarıyla eş zamanlı yürütülen altyapı çalışmalarıyla mükerrer kazıların önüne geçilirken kamu kaynaklarının etkin kullanılması ve vatandaşların günlük yaşamının en az düzeyde etkilenmesi hedefleniyor.



MODERN VE SÜRDÜRÜLEBİLİR ALTYAPI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, kent genelinde sürdürdüğü altyapı yatırımlarıyla vatandaşlara daha sağlıklı, güvenli ve kesintisiz hizmet sunmaya devam ediyor. Planlı yatırımlarla kullanım ömrünü tamamlayan altyapı hatlarını yenileyen İSU, Kocaeli'nin geleceğine uzun yıllar hizmet edecek modern ve sürdürülebilir altyapı sistemlerini hayata geçiriyor.

