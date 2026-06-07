Kocaelililerin can ve mal güvenliğine yönelik yatırımlarını da hız kesmeden sürdüren Büyükşehir Belediyesi, 'Gölcük Kıyı Şeridi Islah ve Sahil Düzenlemesi Yapılması İşi' kapsamında inşa edilen dalga kırıcı set, Ulaşlı sahilini deniz taşkınlarından koruyarak, oluşabilecek zararların önüne geçecek.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gölcük Ulaşlı sahilini deniz taşkınlarından koruma noktasında inşa ettiği dalga kırıcı set çalışmalarında hızlı bir ilerleme sağladı.

'Gölcük Kıyı Şeridi Islah ve Sahil Düzenlemesi Yapılması İşi' kapsamında inşa edilen dalga kırıcı set, Ulaşlı sahilini deniz taşkınlarından koruyarak, oluşabilecek zararların önüne geçecek. Bilindiği üzere olumsuz hava koşullarında deniz seviyesinin yükselmesiyle birlikte Ulaşlı sahil yolu ve çevredeki konutlar zaman zaman su altında kalabiliyordu. Vatandaşlardan gelen talepleri dikkate alan Büyükşehir Belediyesi, bölgede 460 metre uzunluğunda dalga kırıcı seti hayata geçirerek, taşkın riskini ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Proje kapsamındaki çalışmaların yakın bir zamanda tamamlanması planlıyor.

BİN 320 ADET JET KOLON İMALATI TAMAMLANDI

Proje öncesinde sahil şeridinde zemin etütlerini tamamlayan Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, proje kapsamında bin 320 adet jet grout kolon imalatı gerçekleştirdi. Ayrıca zemindeki granit taş döşeme uygulamaları da tamamlandı.

Çalışma kapsamında dalgakıran setinin üstü yeniden düzenlenerek vatandaşların kullanımına açılacak. Proje doğrultusunda oluşturulacak yürüyüş ve bisiklet yolları ile yeşil alanlar sayesinde bölge, sosyal yaşamı destekleyen önemli bir cazibe merkezine dönüştürülecek. Sahil boyunca gerçekleştirilecek düzenlemelerle görüntü kirliliğinin önüne geçilirken, bölge sakinlerinin denizle olan bağı da korunacak. Mevcut durumda olduğu gibi merdivenler aracılığıyla denize erişim sağlanmaya devam edilecek. Öte yandan Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, sahil şeridinde kafe olarak hizmet verecek yapının inşasını da tamamladı.