Bornova Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte kent genelinde kapsamlı bir temizlik ve bakım çalışması gerçekleştirdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Bornova ilçesinde olası yangın risklerini azaltmak, çevre kirliliğinin önüne geçmek ve kamusal alanları daha güvenli hale getirmek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında kuru otlar temizlenirken, vatandaşlar tarafından yol kenarlarına ve çöp konteynerlerinin yanlarına bırakılan dal ve yaprak atıkları da toplandı.

Mahallelerde, refüjlerde, kaldırımlarda ve boş alanlarda kuruyan otlar misinalama yöntemiyle temizlenerek hem görüntü kirliliği hem de sıcak havalarda oluşabilecek yangın tehlikesi ortadan kaldırıldı. Ekipler, kent estetiğini korumak ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak amacıyla çalışmalarını birçok noktada eş zamanlı olarak sürdürdü.

ATIKLAR ÇÖPE DEĞİL, TOPRAĞA KAZANDIRILIYOR

Temizlik çalışmaları sırasında toplanan budama atıkları, kuru dallar ve bitkisel materyaller ise geri dönüşüm anlayışıyla değerlendiriliyor. Bornova Belediyesi tarafından ayrıştırılan organik atıklar kompost ve gübreye dönüştürülerek park, bahçe ve tarımsal alanlarda kullanılıyor. Bu uygulama sayesinde hem atık miktarı azaltılıyor hem de doğal kaynakların korunmasına katkı sağlanırken, daha yeşil ve sürdürülebilir bir kent hedefi doğrultusunda önemli bir adım atılmış oluyor.

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, yaz aylarında artan yangın riskine karşı önleyici çalışmaların büyük önem taşıdığını belirterek, 'Kentimizin her köşesinde düzenli bakım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyoruz. Kuru otların temizlenmesi ve budama atıklarının toplanmasıyla hem çevre güvenliğini sağlıyor hem de yangın risklerini azaltıyoruz. Topladığımız organik atıkları yeniden doğaya kazandırarak sürdürülebilir bir çevre anlayışıyla hareket ediyoruz. Daha temiz, daha güvenli ve daha yeşil bir Bornova için çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz' dedi.

Bornova Belediyesi ekipleri, özellikle sıcaklıkların yükseldiği yaz döneminde yangın riski taşıyan bölgelerde bakım ve temizlik çalışmalarını aralıksız sürdürecek. Vatandaşların da çevre temizliği konusunda duyarlı davranmaları ve bitkisel atıkları gelişigüzel alanlara bırakmamaları konusunda çağrıda bulunuldu.