Güven, konfor ve kalitenin adresi olan Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali, 2024 yılında 3 milyon 128 bin 612 yolcuyu ağırladı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark tarafından işletilen Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali, 1 yılda 3 milyon 128 bin 612 yolcuya kapılarını açtı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraki UlaşımPark tarafından işletmesi gerçekleştirilen Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali, Türkiye’nin önde gelen terminalleri arasında yer alıyor. Türkiye’nin dört bir yanına seyahat imkanı sunan Şehirlerarası Otobüs Terminali, 2024 yılında 3 milyon 128 bin 612 vatandaşa kapılarını açtı. Kocaelililer, terminal giriş anından otobüse bininceye kadar güven, konfor ve temiz bir ortamda hizmet almanın keyfini yaşadı.

Türkiye’nin tüm illerine seyahat etmek isteyen vatandaşlar Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali’nde yıl boyunca rahat ve güvenli bir ulaşım hizmeti aldı. Toplamda 45 peronu bulunan terminale 2024 yılında 335 bin 937 otobüs giriş-çıkışı oldu. Marka şehrin marka terminali, geçtiğimiz yılda da en iyi hizmeti sunarak takdir kazandı.