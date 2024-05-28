Kentteki paydaşların bir araya gelerek çeşitli konuları değerlendirdiği ŞURA toplantılarında bu kez su sporları ele alındıKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Sürdürülebilir Spor Eylem Planı çalışmaları kapsamında Kocaeli Su Sporları Çalıştayı gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ŞÛRA Gençlik, Spor ve Eğitim Politika Kurulu tarafından yürütülen Eylem Planı kapsamında düzenlenen çalıştaya Gençlik ve Spor İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Deniz Ticaret Odası Başkanı Vedat Doğusel, Kocaeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kürşat Sertbaş, Kocaeli Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (KASKF) Başkanı Murat Aydın ile su sporları kulüpleri temsilcileri ve paydaşlar katıldı.

BÜYÜKŞEHİR, BÜTÜN PAYDAŞLARI BİR ARAYA GETİRİYOR

Çalıştay öncesi bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Levent Atalı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kurumsal katkısının yanında Başkan Tahir Büyükakın’ın da spora ve sporcuya büyük destek verdiğini söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin sadece Büyükşehir olarak görev yapmadığını belirten Atalı, “Büyükşehir, aynı zamanda kentteki bütün paydaşları bir araya getiren bir yapı olarak da hareket ediyor” dedi. Atalı, su sporlarına yönelik gerçekleştirdikleri kamuoyu anketinin verilerini de katılımcılarla paylaştı.

ODAK ÇALIŞMA GRUPLARI FARKLI KONULARI ELE ALDI

Öte yandan çalıştayda, spor alanında ilgili tüm paydaşlar ile ortak akılda buluşularak; geçmiş deneyimler, mevcut durum, gelecek planlamaları ile iyi uygulama örnekleri konuşuldu. Çalıştay kapsamında sorunlara karşı geliştirilecek çözüm önerileri tüm boyutlarıyla masaya yatırıldı. Yelken, Yüzme, Kürek, Su Altı Sporları, Su Topu, Kocaeli’nde Su Sporları, Rekreatif Su Sporları, Su Sporları ve Sağlık ile Su Sporları Turizmi ve Ekonomisi başlıklarıyla oluşturulan odak çalışma gruplarında sorunlar detaylı bir şekilde ele alındı.

7 BAŞLIKTA FAALİYETLERİNE DEVAM EDİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan ve 2020 yılı itibariyle faaliyetlerine başlayan ŞURA Kent Politikaları ve Araştırmaları Merkezi; Kocaeli Valiliği, Kocaeli Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi, Kocaeli Ticaret Odası, Kocaeli Sanayi Odası, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Kocaeli Kent Konseyi’nin de paydaş olduğu bir yapılanma. ŞURA; Kültür-Sanat-Turizm, Sosyal Politikalar, Gençlik Spor Eğitim, Bilim-Teknoloji- İnovasyon, Çevre-Şehircilik, Sivil Toplum- Katılımcı Yönetim – Medya ve Sanayi – Ekonomi – İstihdam başlıklarından oluşturulan politika kurulları ile çalışmalarını aktif bir şekilde sürdürüyor.