Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası'nın açılış seremonisinde konuşan Başkan Tahir Büyükakın, 'Kocaeli, çevresinden tarihi ve kültürüne kadar her boyutu ile bambaşka bir şehir. Özellikle sporda da adını tüm Türkiye'ye ve dünyaya duyurma yolunda kararlı bir şekilde ilerliyor' dedi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde 24 ülkeden 433 sporcuyu bir araya getiren Hasan Gemici-Gazanfer Bilge Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası, ikinci gününde de birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne oldu. Geleneksel spor mirasımızı gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan uluslararası organizasyonun resmi açılış töreni, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile protokol üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

TURNUVAYA YOĞUN KATILIM SAĞLANDI

Turnuvanın resmi açılış seremonisine Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'ın yanı sıra AK Parti Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül, Gençlik ve Spor Kocaeli İl Müdürü Gökhan Yavaşer, Eski Kırkpınar Başpehlivanı Ahmet Taşçı, Avrupa Şampiyonu Rıza Kayaalp, Hasan Gemici ve Gazanfer Bilge'nin aileleri ve çok sayıda sporsever katıldı.

'KOCAELİ, ADINI SPORDA DUYURMA YOLUNDA İLERLİYOR'

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası'nın açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, 'Kocaeli her alanda er meydanının başa güreşen şehirleri arasında yer alıyor. Kocaeli, Türkiye'nin ihracatında başa oynayan şehirlerden bir tanesi ama bunun yanında da çevresinden tarih ve kültürüne kadar her boyutu ile bambaşka bir şehir. Özellikle sporda da adını tüm Türkiye'ye ve dünyaya duyurma yolunda kararlı bir şekilde ilerliyor' dedi.

'ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARA EV SAHİPLİĞİ YAPIYORUZ'

Kocaeli'de sporun birçok branşında sadece ulusal değil, yüzün üzerinde uluslararası organizasyon yapıldığını vurgulayan Başkan Büyükakın, Kocaeli'nin 'sporun ve gençliğin başkenti' unvanını da diğer unvanlarının yanında hak ettiğini ifade etti. Başkan Büyükakın, konuşmasının devamında ise, 'Bu tesadüfen olmuyor, bir birikim olması ve vizyon ile bakılması gerekiyor. Biz bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmak konusunda her zaman istekli olduk. Geçtiğimiz hafta Sualtı Hokeyi Dünya Şampiyonası ile yine uluslararası bir organizasyonun ev sahipliğini gerçekleştirdik. Judosundan karatesine, bireysel sporlardan takım sporlarına kadar her geçen gün Kocaeli bugün dünyada ünlü spor şehirlerinin yanında adını söz ettirecek şekilde kararlı adımlarla ilerliyor' dedi.

KOCAELİ, 'SPORUN VE GENÇLİĞİN BAŞKENTİ'

Başkan Büyükakın, 'Biz bu tür organizasyonlara ev sahipliği yapmayı, bir şehrin sadece ekonomisi ile değil; doğası, kültürü, sanatı ve yediden yetmiş tüm yaş gruplarına dönük, onların her birine ayrı ayrı dokunan yaklaşımı ile gerçek bir şehir olacağına inandığımız için önemsiyoruz. Artık dünyada ülkelerden ziyade şehirlerin rekabet etmeye başladığını ve bunun her alana yayılan bir rekabet olduğunu düşündüğümüz için, her alana 360 derece konuşlanan bir yaklaşımla hareket ediyoruz. Bu anlayışın sonucu olarak da Kocaeli son dönemde sporun başkenti olarak anılmaya başlandı. En son Gençlik Buluşması'nda Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, 'Sporun ve Gençliğin Başkenti' unvanını da almış olduk' dedi.

GEMİCİ VE BİLGE'NİN MİRASI İLHAM OLUYOR

Başkan Büyükakın, geçmiş ve geleceği kopmaz bir ağ olarak gördüğünü ifade ederek, 'Geçmişi anma ile geleceğe hazırlanma bizim zihin dünyamızda hep birlikte oldu. Eğer gelecekte var olmak istiyorsak bugüne, bugün var olmak istiyorsak geçmişe ve bunların hepsine birden aynı anda bakan bir yaklaşım gerekli. Biz bir yandan geçmişi yaşatıyoruz ama geleceğimiz, bugünümüz olsun diye yapıyoruz. Geçmişimizle geleceğe taşınan, maziyi atiye taşıyan bir yaklaşımımız var. Hem şampiyonlarımızı anıyoruz, ismini yaşatıyoruz. Onlar gençlerimiz için bir umut, yeni şampiyonlukların yol göstericileri kılavuzları' dedi.

'PROJEYE GÜREŞİN DAHİL EDİLMESİ ÇOK KIYMETLİ'

Uluslararası Serbest ve Grekoromen Güreş Turnuvası'nın açılış seremonisinde konuşan Hasan Gemici'nin torunu Sinem Gemici ise, dedesi Hasan Gemici'yi anarak, müsabakaların düzenlenmesine katkı sağlayan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ise, turnuvanın dünyanın en büyük güreşçilerini ağırladığını ifade ederek, 'Tahir Başkanımızın 'Spor Kenti Kocaeli' diye başlattığı bu projesine güreşi dahil etmesi bizim için çok kıymetli' dedi.

SPORCULARA ULUSLARARASI DENEYİM KAZANMA FIRSATI

Farklı ülkelerden ve Türkiye'nin dört bir yanından sporcuların mindere çıktığı organizasyon, hem yüksek rekabet düzeyi hem de dostluk ve centilmenlik ruhuyla sporseverlerden büyük ilgi görüyor. Yüzlerce karşılaşmaya ev sahipliği yapan turnuva, sporculara uluslararası deneyim kazanma fırsatı sunarken, Kocaeli'yi de güreşin önemli buluşma noktalarından biri haline getirdi. Yüksek katılımı, profesyonel yapısı ve coşkulu atmosferiyle Türk güreşinin gelişimine önemli katkılar sunan dev organizasyon, 2 Ağustos Pazar (yarın) günü tüm heyecanıyla devam edecek.