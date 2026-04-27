MASPO Enerji A.Ş. tarafından hazırlanan jeotermal enerjiyi çocuklara çizgilerle ve sade bir dille anlatan eğitici kitaplar, Kartepe'deki Suadiye Barbaros İlkokulu öğrencileriyle buluştu. Etkinlikte çocuklara yenilenebilir enerji bilinci aşılandı.

KOCAELİ (İGFA) - Yenilenebilir enerji alanında faaliyet gösteren MASPO Enerji AŞ'nin hazırladığı 'Damla Adamlar' adlı kitapların dağıtım organizasyonu, Elektrik Mühendisi ve akıllı şehirler ile yangın güvenliği alanında çalışmalarıyla bilinen Dr. Öğretim Üyesi Necmi Cemal Özdemir öncülüğünde, mahalle muhtarlığı iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, eğitici içeriklerle hazırlanan kitaplar sayesinde çocuklar, yer altından çıkan doğal kaynakların enerjiye nasıl dönüştüğünü erken yaşta öğrenme imkânı buldu.

Etkinlik sonrası değerlendirmede bulunan Dr. Özdemir, 'Şehirler sadece yollarla, binalarla değil; bilinçli nesillerle büyür. Çocuklarımızın doğayı anlayan, enerjiyi doğru kullanan bireyler olarak yetişmesi en büyük kazanımımızdır.' ifadelerini kullandı.

Toplumsal fayda odaklı bu tür çalışmaların artarak devam etmesi gerektiğini vurgulayan katılımcılar, eğitimin ve çevre bilincinin birlikte ele alındığı projelerin şehirlerin geleceği açısından kritik önem taşıdığını söyledi.