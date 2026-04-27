Bursa'da Yıldırım Belediyesi, üniversiteye hazırlanan gençler için ücretsiz deneme sınavı düzenledi.

BURSA (İGFA) - Spordan sanata, eğitimden istihdama kadar gençleri hayatın her alanında destekleyen Yıldırım Belediyesi, üniversite hayali kuran öğrenciler için ücretsiz deneme sınavı düzenledi.

Mümine Şeremet Uyumayan Kütüphanesi, Dr. Sadık Ahmet Gençlik ve Spor Merkezi Kütüphanesi, Mimar Sinan Kütüphanesi ve Karapınar Gençlik Merkezi Kütüphanesi'nde aynı anda düzenlenen YKS deneme sınavına 508 öğrenci katıldı. Gerçek sınav atmosferine uygun şekilde organize edilen deneme sayesinde öğrenciler hem bilgi düzeylerini ölçme hem de sınav stresini yönetme imkanı buldu.

Eğitimin bireylerin ve toplumların geleceğini şekillendiren en önemli unsur olduğuna dikkat çeken Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz; 'Eğitim, bizim öncelikli alanlarımızdan biri. Gençlerimizin hayallerine giden yolda onların yanında oluyor ve imkanlarımızı seferber ediyoruz. Bu doğrultuda kütüphanelerimizde sunduğumuz ücretsiz kaynaklar, etüt alanları, danışmanlık hizmetleri ve deneme sınavlarıyla öğrencilerimizin başarılarını artırmayı hedefliyoruz. Onların elde edeceği her başarı, şehrimizin ve ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Gençlerin hedeflerine ulaşabilmesi için her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz' ifadelerini kullandı.