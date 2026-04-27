Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarını yayımladı.

ANKARA (İGFA) - MEB, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nı 26 Nisan 2026 tarihinde gerçekleştirmişti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, sınavın 5, 6, 7 ve 8. sınıflar ile hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf seviyelerinde toplam 971 bin 786 öğrencinin katılımıyla 879 yurt içi ve 3 yurt dışı sınav merkezinde, 3 bin 602 okul ve 53 bin 445 salonda yapıldığının altı çizilirken, sınava ilişkin soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yayımlandığını duyurdu.

