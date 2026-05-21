ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanlığı, 11 ilde organize suç örgütlerine yönelik gerçekleştirilen geniş çaplı operasyonlarda 158 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

Jandarma Genel Komutanlığı KOM ve Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlıkları ile Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde yürütülen operasyonlar kapsamında şüphelilerden 71'inin tutuklandığı, 75 kişi hakkında ise adli kontrol kararı uygulandığı bildirildi. Diğer şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Operasyonlarda yakalanan şüphelilerin; İstanbul, Yozgat ve Kayseri'de sosyal medya üzerinden 'yatırım danışmanlığı' ilanlarıyla dolandırıcılık yaptığı, Erzurum ve İzmir'de uyuşturucu ticaretini organize şekilde yürüttüğü tespit edildi. Şanlıurfa ve Aydın'da yasa dışı bahis faaliyetleri ve yasa dışı para transferlerine aracılık edildiği belirlenirken, Kocaeli'de resmi belgede sahtecilik, Adana'da tütün kaçakçılığı, Antalya ve Gaziantep'te ise tefecilik suçlarının işlendiği ortaya çıkarıldı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu tarafından yapılan incelemelerde, şüphelilerin hesaplarında toplam 2 milyar 748 milyon liralık işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, organize suç örgütlerine karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanarak, operasyonlarda görev alan jandarma ekipleri, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıklarına teşekkür edildi.