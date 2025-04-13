İzmit’in kültürel hafızasında iz bırakan, Türk Edebiyatı’nın değerli kalemlerinden Ruşen Hakkı, aramızdan ayrılışının 14’üncü yılında, anısına yapılan İzmit Belediyesi Şiir ve Edebiyat Evi’nde anıldı.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, “İzmit Unutmaz” etkinlikleri kapsamında kentte iz bırakmış değerli isimleri anmaya devam ediyor. İzmit Belediyesi ve Aydili Sanat Derneği işbirliğinde, edebiyat dünyasının duayen isimlerinden “İzmit’in Şiir Çınarı” Ruşen Hakkı, adına yapılan Şiir ve Edebiyat evinde anıldı.

YOĞUN KATILIM

Anma programına İzmit Belediye Meclisi Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu Başkanı Erdem Arcan, İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Ayşe Fatmagül Terzi, Aydili Sanat Derneği Başkanı Mahir Dönmez ve dernek üyeleri, Ruşen Hakkı’nın kızları Nirgün Sezer Alp, Gülgün Çankaya ve Pınar Salman, 29 Ekim Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu ile çok sayıda vatandaş katıldı.

TÜRKİYE İÇİN ÖNEMLİ BİR DEĞERDİ

Anma programında konuşan İzmit Belediye Meclisi Kültür, Turizm ve Sanat Komisyonu Başkanı Erdem Arcan, “Ruşen Hakkı’nın anılarının yaşatıldığı bu mekanda kendisini anmak çok değerli. Bize paydaşlık yapan Aydili Sanat Derneği ailesine teşekkür ediyoruz. Ruşen Hakkı, Türkiye için önemli bir değerdi. Kentte herkesin yanında olan büyüğümüzdü. İyi ki Ruşen Hakkı bu kentte yaşadı. O’nu sevgi, saygı ve rahmetle anıyoruz.

ŞİİR VE EDEBİYAT DOSTLARINI FESTİVALİMİZE BEKLİYORUZ

15-19 Mayıs tarihleri arasında Kapanca Sokak Festivali’mizin 2’incisini düzenleyeceğiz. Bu sene festivalimize uluslararası bir kimlik kattık. 5 ülkeden 11 şair ve yazar kentimize gelecek. Uluslararası şiir ve edebiyat söyleşileri gerçekleştireceğiz. Şiir ve edebiyat dostlarını festivalimize bekliyoruz” dedi.

RUŞEN HAKKI’NIN ŞİİRLERİ SESLENDİRİLDİ

Anma programında, kentin sanatına ve edebiyatına ışık tutan Ruşen Hakkı’nın şiirleri Aydili Sanat Derneği üyeleri tarafından seslendirildi. Kızlarının da Ruşen Hakkı’nın şiirlerini okuduğu duygu dolu program, duayen isim için hazırlanan videonun izlenmesi ile sona erdi.