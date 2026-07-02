Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sağlıklı yaşam vizyonu doğrultusunda kent genelinde bisiklet yollarını modernize etmeyi sürdürüyor. Bu kapsamda İzmit Arızlı Caddesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarla 7 bin 200 metrekare bisiklet yolu yenilendi.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirme ve trafik güvenliğini artırma hedefiyle kent genelindeki çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Bu kapsamda bisikletli ulaşımı teşvik eden uygulamalarına bir yenisini daha ekleyen Büyükşehir, sağlıklı yaşamı destekleyen ve karbon salınımını azaltmayı amaçlayan önemli bir projeyi hayata geçirdi.

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından İzmit Arızlı Caddesi'nde gerçekleştirilen kapsamlı düzenleme ile hem bisiklet kullanıcılarının güvenliği artırıldı hem de araç trafiğinin daha düzenli ve akıcı hale gelmesi sağlandı.

7 BİN 200 METREKARE BİSİKLET YOLU TAMAMLANDI

Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Arızlı Caddesi üzerinde gerçekleştirdiği çalışmalar kapsamında soğuk yol çizgi boyası kullandı. Buna göre 2,4 metre genişliğinde ve 3 bin metre uzunluğunda bisiklet yolu imalatı ile toplam 7.200 metrekarelik bisiklet yolu uygulaması tamamlanmış oldu.

Çalışmalar kapsamında ayrıca bisiklet yolu güzergâhı boyunca 118 adet ok ve 118 adet bisiklet sembolü olmak üzere toplam 236 adet yol işaretleme uygulaması da başarıyla gerçekleştirildi.

1.680 METREKARE ÇİZGİ ÇALIŞMASI YAPILDI

Aynı güzergâh üzerinde yürütülen şerit yol çizgi çalışmalarında ise 3.200 metrelik hat boyunca kenar banket çizgilerde 1 mm kalınlığında 950 metrekare, orta eksen çizgilerinde 1,5 mm kalınlığında 735 metrekare olmak üzere toplam 1.680 metrekare termoplastik boya kullanılarak yol çizgi imalatı gerçekleştirildi.

Yapılan çalışmalarla birlikte hem bisiklet kullanıcılarının güvenliğinin artırılması hem de trafik düzeninin daha sağlıklı hale getirilmesi hedeflendi.