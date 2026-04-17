KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Celal Hülür, İnanç Masası Başkanı İsmet Kanık ve Muhtarlık İşleri Müdürü Ozan Aksu Çubuklu Osmaniye Mahalle Muhtarı Nurettin Güneş ve Hasancıklar Mahalle Muhtarı Zeki İlter'e ziyarette bulundu.
FATMA BAŞKANIN SELAMINI İLETTİLER
Heyet ilk olarak Umre'den dönen Çubuklu Osmaniye Mahalle Muhtarı Nurettin Güneş'i ziyaret ederek İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in selamlarını iletti. Muhtar Nurettin Güneş de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek İzmit Belediyesine çalışmalarında başarılar diledi.
Ekip ardından geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunu nedeniyle tedavi gören Hasancıklar Mahalle Muhtarı Zeki İlter'i ziyaret ederek 'geçmiş olsun' dileklerini iletti.