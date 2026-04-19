İzmir Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Festivali kapsamında Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde sahnelenen iki özel oyun, minik izleyicilerden büyük ilgi gördü. Ücretsiz olarak gerçekleştirilen gösterimler, çocukları sanatla buluşturdu.

İZMİR (İGFA) - Festival kapsamında Altındağ Atatürk Kültür Merkezi Yıldız Kenter Sahnesi'nde sahnelenen 'Rüya Dede ile Hikâyeler', çocukları hayal gücünün sınırlarını genişleten sıcacık bir dünyayla buluşturdu.

Projesi İlker Kılıçer'e ait olan oyun, kukla ve müziği bir araya getiren anlatımıyla sahnede renkli anlara sahne oldu. Yoğun ilgi gören oyun, şarkılar eşliğinde anlatılan hikâyeleriyle çocuklara hem eğlenceli hem de unutulmaz bir deneyim sundu.

MAVİŞ BABA'DAN DOĞA DOLU BİR MACERA

Festivalin bir diğer oyunu 'Maviş Baba Kelebek Avcısı' ise Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi Prof. Dr. Abdullah Kızılırmak Salonu'nda sahnelendi.

Doğa sevgisini merkezine alan hikâyesiyle dikkat çeken oyun, renkli sahne tasarımı ve eğlenceli karakterleriyle çocukların büyük beğenisini kazandı. Küçük izleyiciler Maviş Baba'nın dünyasında keyifli ve öğretici bir yolculuğa çıktı. Bornova Belediyesi'nin ev sahipliğinde gerçekleşen festival, çocukları erken yaşta sanatla buluşturma hedefini bir kez daha ortaya koydu. Ücretsiz etkinlikler sayesinde çok sayıda çocuk tiyatroyla buluşurken, yoğun katılım festivalin gördüğü ilgiyi gözler önüne serdi.