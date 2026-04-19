Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit Saat Kulesi'nde yürüttüğü restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından tarihi yapıda ışıklandırma uygulamasını da hayata geçirdi. Yapılan aydınlatma ile birlikte Saat Kulesi, artık hem gündüz hem de gece saatlerinde kentin simge yapılarından biri olarak öne çıkacak.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkarak önemli yapıları aslına uygun şekilde yenilemeye devam ediyor.

Bu kapsamda Sultan 2. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı anısına inşa edilen Saat Kulesi, gerçekleştirilen restorasyon çalışmasıyla aslına uygun şekilde yenilendi. Taş ve mermer yüzeylerden motiflere, tavan sisteminden saat mekanizmasına kadar birçok noktada titizlikle yürütülen çalışmalarla yapının tarihi dokusu korunarak güçlendirildi.

Restorasyonun ardından hayata geçirilen aydınlatma çalışmasıyla kulenin gece görünürlüğü artırıldı. Işıklandırma sayesinde mimari detaylar daha belirgin hale gelirken, çevresi de daha estetik ve güvenli bir görünüme kavuştu.

SAAT KULESİ GÜNDÜZ BAŞKA GECE BAŞKA GÜZEL

Kuleyi çevreleyen alanda yapılan çevre aydınlatmasıyla birlikte bölgedeki karanlık görüntü ortadan kaldırıldı. Bu sayede hem görsel bütünlük sağlandı hem de alanın daha güvenli kullanımı sağlanmış oldu. Saat Kulesi'nin daha önce karanlıkta kalan alt bölümleri ise aşağıdan yukarıya uygulanan projeksiyon aydınlatmasıyla görünür kılındı. Böylece Saat Kulesi yalnızca gündüz değil, gece saatlerinde de İzmit'in estetik kimliğini yansıtan güçlü bir odak noktası haline geldi.