Kocaeli İzmit Belediyesi, Mahalle Mutfakları projesi kapsamında dezavantajlı mahallelerde yaşayan vatandaşlara sıcak yemek desteğini sürdürerek sosyal dayanışmayı güçlendirmeye devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli'de İzmit Belediyesi, insan odaklı belediyecilik anlayışıyla ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya ediyor. Sosyal Hizmetler Müdürlüğü tarafından 2022 yılından bu yana yürütülen Mahalle Mutfakları proje kapsamında, İzmit Belediyesi Aşevi'nde özenle hazırlanan 3 çeşit yemek hijyenik koşullarda paketlenerek vatandaşlara ulaştırılıyor.

Hizmetten yararlanan vatandaşlar, 3 çeşit yemeğe 30 TL karşılığında ulaşıyor. Mahalle mutfakları, her hafta salı ve perşembe günleri düzenli olarak hizmet veriyor.

SAĞLIKLI, KALİTELİ VE EKONOMİK

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İzmit Belediyesi Sosyal Hizmet Uzmanı Merve Gökduman, 'Sosyal belediyecilik anlayışımızla hayata geçirdiğimiz Mahalle Mutfağı projesiyle sosyoekonomik açıdan desteğe ihtiyaç duyan vatandaşlarımızın sağlıklı, kaliteli ve ekonomik yemeğe erişimini kolaylaştırıyoruz.

TEMEL BESLENME İHTİYACINA DESTEK

Topçular, Turgut, Serdar ve Hacıhızır mahallelerindeki Mahalle Mutfaklarımızla vatandaşlarımızın temel beslenme ihtiyacına destek olurken sosyal dayanışmayı da güçlendiriyoruz. Mahalle Mutfaklarımıza tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz' dedi.