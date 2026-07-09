Bursa Büyükşehir Belediyesi, il genelinde bakım ve onarım ihtiyacı bulunan yolları yenileme çalışmalarına Karacabey'de de devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı, trafikte güvenliği ve konforu artırmaya yönelik sürdürdüğü çalışmalar kapsamında Yenikaraağaç Mahallesi'nde asfalt kaplama gerçekleştiriyor.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, İzmir Yolu'ndan Yenikaraağaç Mahallesi'nin içine uzanan bağlantı yolunda, bin 800 metre uzunluktaki güzergahta 8 bin 500 ton dolgu imalatı tamamlandı. Mevcutta 6 metre olan yol genişliği de 8 metreye çıkarıldı. Asfaltlama çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte bölgede konforlu, kesintisiz ve güvenli bir ulaşım sağlanması hedefleniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Şahin Biba, devreye aldıkları ulaşım yatırımlarının 17 ilçede aralıksız sürdüğünü belirterek 'Şehrimizin ulaşım altyapısını güçlendirmek ve hemşerilerimizin daha güvenli ve konforlu yollarda seyahat etmesini sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Merkezden kırsala, ihtiyaç duyulan her noktada vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştıracak yatırımları hayata geçiriyoruz. Karacabey Yenikaraağaç Mahallesi'nde gerçekleştirdiğimiz bu çalışma ile yol standardını yükselterek bölge halkımıza daha kaliteli bir ulaşım imkânı sunuyoruz. Bursa'nın her köşesine eşit hizmet götürme hedefiyle ulaşım yatırımlarımıza aralıksız devam edeceğiz' dedi.