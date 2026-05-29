Kocaeli İzmit Belediyesi'nin, ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak amacıyla başlattığı et bağışı kampanyası devam ediyor

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, bu yıl da Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara destek olmak için 'İzmit Paylaştıkça Gülümseyecek' sloganıyla et bağışı kampanyasını sürdürüyor. Kampanya kapsamında, hayırsever vatandaşlar tarafından yapılan et bağışları İzmit Belediyesi Aşevi ve Kardeş Eller Gıda Bankası'nda kabul ediliyor.

BAĞIŞLAR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK

Hijyen kurallarına uygun şekilde titizlikle poşetlenen etler, tazeliğini koruması için soğuk hava depolarında muhafaza altına alınıyor. Bayram süresince toplanan tüm bağışlar, bayramın hemen ardından Kardeş Eller Gıda Bankası'nda ihtiyaç sahibi ailelerin sofralarına ulaştırılacak.

29-30 MAYIS'TA DA BAĞIŞ YAPILABİLECEK

Dayanışma ağının bir parçası olmak ve sofraları bereketlendirmek isteyen vatandaşlar için bağış kabulü sürüyor. İzmitliler, 29-30 Mayıs tarihlerinde 10.00 ile 19.00 saatleri arasında bağışlarını İzmit Belediyesi Aşevi ve Kardeş Eller Gıda Bankası'na teslim edebilecek. Bağış süreci hakkında detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar, 0262 331 88 68 numaralı telefondan bilgi alabilecek.