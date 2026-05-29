Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü tarafından Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi'nde yürütülen modernizasyon çalışmaları tamamlanarak tesis tam kapasite hizmete alındı. Artan nüfus ve turizm hareketliliğine bağlı olarak başlatılan ve yaklaşık 200 milyon TL yatırım bedeline sahip proje ile tesisin kapasitesi ve verimliliği önemli ölçüde artırıldı.

ANTALYA (İGFA) - ASAT Genel Müdürlüğü, gerçekleştirdiği bu yatırımla Antalya'nın çevre dostu ve sürdürülebilir altyapı hedeflerine bir adım daha yaklaşırken, Konaklı bölgesinde atıksu yönetiminin daha etkin ve sağlıklı şekilde yürütülmesini sağladı.

TESİS DAHA GÜÇLÜ VE VERİMLİ HALE GELDİ

Modernizasyon çalışmaları kapsamında, 30.000 m³/gün kapasiteli Konaklı Atıksu Arıtma Tesisi'nin havalandırma havuzlarında kapsamlı iyileştirme ve rehabilitasyon çalışmaları yapıldı. Bunun yanı sıra, ön arıtma ünitesi modern koku giderme sistemleriyle donatılarak çevrede oluşabilecek koku problemlerinin önüne geçildi. Yapılan bu iyileştirmeler sayesinde tesisin hem performansı hem de çevreye olan duyarlılığı üst seviyeye taşındı.

ÇEVRE VE HALK SAĞLIĞINA KATKI SAĞLAYACAK

Yenilenen tesis, ileri teknoloji sistemleriyle daha etkin arıtma sağlayarak bölgedeki çevresel etkileri minimuma indirecek. Özellikle turizm yoğunluğunun yüksek olduğu Konaklı'da, atıksuların sağlıklı şekilde arıtılması hem deniz ekosisteminin korunmasına hem de halk sağlığının güvence altına alınmasına katkı sunacak.

GELECEĞE HAZIR BİR ALTYAPI

Tamamlanan modernizasyon yatırımı ile tesis, yalnızca mevcut ihtiyaçlara cevap vermekle kalmayarak, aynı zamanda gelecekteki nüfus artışı ve kullanım yoğunluğuna da hazır hale getirildi. ASAT yetkilileri, bu tür yatırımların Antalya genelinde sürdürülebilir altyapı hedefleri doğrultusunda devam edeceğini belirtti.