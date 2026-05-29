Pazaryeri Gündem (BİLECİK İGFA)- Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı Sarnıç köyünde etkisini artıran sağanak yağış sonrası sulama göleti taştı. Taşkın nedeniyle bazı evler, tarım arazileri ve köy camii sular altında kaldı. Köy içerisinde su seviyesi kısa sürede yükselirken vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Yağışın etkili olduğu bir diğer nokta olan Arpadere köyünde ise birçok evi su bastı. Evlerde maddi hasar oluşurken vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.

İhbarların ardından bölgeye Bilecik İl Özel İdaresi ekipleri, Pazaryeri Belediyesi, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler taşkının yaşandığı bölgelerde tahliye, su boşaltma ve güvenlik çalışmalarını aralıksız sürdürdü.