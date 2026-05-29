International Peace Prize ödüllü, Nobel Barış Ödülü adayı, barış aktivisti ve dünyaca ünlü yazar Akif Manaf, uluslararası barışın güçlendirilmesi ve ülkeler arası diyalog süreçlerine sunduğu değerli katkıların bir nişanesi olarak Nijerya Topluluğu Derneği tarafından “Nijerya-Türkiye Dostluk ve Barış Ödülü”ne layık görüldü.

Ödül, Nijerya Topluluğu Derneği Başkanı Prince Emre Magboh tarafından takdim edildi. Magboh ödülün takdiminde şu ifadeleri kullandı: “Nijerya Topluluğu Derneği ve genel olarak tüm Nijeryalılar adına; insanlık için yaptıklarınız ve dünyaya barış getirdiğiniz için size teşekkür ediyoruz. Siz tüm dünyada barışı yaymaya, barış üzerine konuşmalar yapmaya devam ediyorsunuz. ​Biz de Türkiye'deki Nijerya Topluluğu Derneği olarak, insanlık adına yaptığınız bu harika çalışmalar için size Nijerya-Türkiye Dostluk ve Barış ödül takdim etmekten mutluluk duyuyoruz.”

Nijerya Topluluğu Derneği’nde gerçekleşen ödül takdimi öncesinde, dünyaca ünlü yazarın “Barış Psikolojisi” konulu söyleşisi de gerçekleşti. Söyleşi katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Manaf’a Tüm Dünyadan Barış Ödülleri

Manaf barış alanındaki aktif çalışmaları kapsamında yurt içi ve yurt dışından çok sayıda ödüle layık görülüyor. Kendisine Fransa merkezli Uluslararası Barış Assosiasyonu tarafından 2025 International Peace Prize ödülü ve İsveç’ten Global Peace Prize ödülleri sunulmuştu. Bunun yanı sıra Manaf’a, Türkiye’den Egeyön Barış Ödülü, Doğayla Barış Ödülü, Küresel Barış Ödülü, Yılın Barış İnsanı Ödülü, Barış Sanatı Ödülü, Barış ve İnsan Hakları ödülü, BULTÜRK Barış Ödülü, Sosyal Adalet ve Toplumsal Barış Ödülü, Küresel Bilinç ve Barış Ödülü, Evrensel Kardeşlik ve Barış Ödülü, Türk Dünyası Barış Ödülü, Özgürlük ve Barış Ödülü, Dayanışma ve Barış Ödülü, Diyalog ve Barış Ödülü, Barış için İnsanlık Ödülü, Birlik ve Barış Ödülü, Kadın ve Barış Ödülü, Umut ve Barış Ödülü, Hoşgörü ve Barış ödülü ile Demokrasi ve Barış Ödülleri takdim edilmişti.

Ödülün takdiminde konuşan Manaf şu ifadeleri kullandı:

“Barış, şiddetsizlik, anlayış, eşitlik, adalet ve hak demektir. Barış, insanlık için en önemli ilgi alanıdır çünkü barış olmazsa insanlık da olmaz. Gerçek barış süreci, ülkeler ile bu ülkelerin toplumları arasında dostluk, kardeşlik ve dayanışma duygularının geliştirilmesine dayanmaktadır.”

Akif Manaf’tan Dünya Barışı için Somut Barış Projeleri

Akif Manaf’ın dünya barışına yönelik çalışmaları yalnızca düşünsel çerçevede kalan girişimler olmayıp, aynı zamanda uygulamaya dönük somut barış projeler olarak da öne çıkıyor. Bu durum, Manaf’ın barış alanındaki çalışmalarını farklılaştıran önemli bir nitelik olarak değerlendiriliyor. Manaf, yaklaşık yirmi dilde basılan ve barış çalışmalarının merkezinde yer alan Barış Psikolojisi kitabının yanı sıra, “Barış İçinde Sağlıklı Yaşam Köyü Projesi”, “Barış Sanatı Programı” ve “Sürdürülebilir Barış için Dünya Değişim Günü” gibi birçok önemli somut barış projesine de öncülük ediyor.

Akif Manaf, dünyanın farklı ülkelerinde barış temalı söyleşilerle üniversite öğrencileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşları ile bir araya gelerek bireylerde ve toplumda barış bilincinin ve farkındalığının gelişmesine katkı sağlıyor.

Edinilen bilgilere göre Manaf’ın, küresel barışın güçlendirilmesine yönelik faaliyetlerini önümüzdeki süreçlerde de aralıksız olarak sürdüreceği ve özellikle Barış Psikolojisi kitabının yayımlandığı yeni ülkeler başta olmak üzere dünyanın farklı ülkelerinde okurlar ve barış gönüllüleriyle buluşmaya devam edeceği ifade ediliyor