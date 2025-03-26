Kocaeli İzmit Belediyesi, belediyede yıllarca emek verip kente hizmet eden emekli işçilerini unutmadı. Daha önce Nisan ayında yapılacağı duyurulan tazminat ödemeleri, bayram öncesine çekilerek işçinin yüzü güldü.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli İzmit Belediyesi, 100 kadrolu işçi ve BEKAŞ çalışanına toplam 75 milyon TL’lik emekli tazminatını bayram öncesinde hesaplarına yatırdı. Yıllarca İzmit’e emek vermiş belediye işçilerinin hak ettikleri tazminatlarını bayramdan önce alması, emeklilerin hem gönlünü rahatlattı hem de yüzlerini güldürdü.

SÖZ NİSAN’DI, ÖDEME MART’TA GELDİ

İzmit Belediyesi işçilerine Nisan ayında ödeme yapılacağı sözünü vermiş, emekli dilekçeleri de bu takvime göre verilmişti. Nisan ayının tercih edilmesinin nedeni ise İller Bankası’nın kredi mektubunun o ay verileceği bilgisiydi. Ancak kredi mektubunun ikinci taksiti henüz alınmamış olmasına rağmen, İzmit Belediyesi emekli işçileri mağdur etmemek için süreci öne çekti ve bayramdan önce ödemeleri gerçekleştirdi.

BAŞKAN HÜRRİYET: “EMEKLİMİZİN YÜZÜ GÜLSÜN İSTEDİK”

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Görev süremiz boyunca emek verenin hakkını zamanında teslim etmeyi ilke edindik. Bu anlayışla, emeklilerimizin bayrama daha huzurlu girmesini istedik ve tazminat ödemelerini erkene çektik. Hayırlı olsun, emeklerine sağlık,” ifadelerini kullandı. İzmit Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla çalışanlarının yanında olmaya ve haklarını korumaya devam ediyor.