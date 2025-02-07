Kocaeli'de İzmit Belediyesi, Anne Taksi hizmetiyle yeni doğum yapmış anneler ve 0-2 yaş aralığında bebeğe sahip ebeveynlere rahat ve güvenli ulaşım sağlıyorKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışla hayata geçirdiği önemli projelerinden biri olan Anne Taksi hizmetine aralıksız devam ediyor. Bu kapsamda toplumun her kesiminden vatandaşa dokunan İzmit Belediyesi, Anne Taksi hizmetiyle hem annelerin hem bebeklerin yüzlerini güldürmeye başarıyor.

Anne Taksi hakkında bilgi veren İzmit Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Burcu Bineklioğlu, “ İzmit Belediyesi olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla herkese dokunmaya devam ediyoruz. Anne Taksi hizmetimizle yeni doğum yapmış 0 – 2 yaş aralığında bebeği olan annelerimize rahat ve huzurlu bir yolculuk sağlıyoruz. Biz İzmit Belediyesi olarak Anne Taksi ile onların yanında olmaya devam edeceğiz.” dedi.