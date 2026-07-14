Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğinin etkileri, artan nüfus ve yükselen su ihtiyacına karşı içme suyu altyapısını güçlendirmeye yönelik yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

KOCAELİ (İGFA) -Ulupınar Deresi ile çevresindeki mevcut su kuyularından temin edilecek suyun arıtılarak depolanması ve ardından şebekeye ulaştırılması amacıyla inşa edilen tesiste çalışmalar planlanan takvim doğrultusunda ilerliyor. Projede önemli aşamalar geride bırakılırken, terfi binasının kaba inşaatı tamamlandı.

Klor Temas Havuzu'nun yalıtım imalatı tamamlanırken, Kum Filtre Binası'nda filtre tanklarının montajı devam ediyor. Mekanik ve elektrik sistemlerine ilişkin imalatların kısa süre içinde tamamlanmasının ardından pompa sistemleri devreye alınacak ve tesis işletmeye hazır hâle getirilecek.

YILLIK 6 MİLYON 300 BİN METREKÜPLÜK SU TEMİNİ

Arıtma tesisiyle eş zamanlı olarak, arıtılan suyun mevcut içme suyu şebekesine güvenli ve kesintisiz şekilde ulaştırılması amacıyla ana isale hattında yürütülen deplase çalışmaları da titizlikle sürdürülüyor. Böylece tesis devreye alındığında yeni su kaynağı mevcut sisteme sorunsuz şekilde entegre edilmiş olacak. Günlük 17 bin 280 metreküp, yıllık ise yaklaşık 6 milyon 300 bin metreküp su arıtma kapasitesine sahip olacak tesis, başta Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova olmak üzere bölgenin içme suyu ihtiyacını karşılayan sisteme ilave bir alternatif su kaynağı kazandıracak.

İSU Genel Müdürlüğü, iklim değişikliğinin oluşturduğu risklere karşı su kaynaklarını çeşitlendirmek, içme suyu altyapısını güçlendirmek ve geleceğin ihtiyaçlarını bugünden planlamak amacıyla yapımını sürdürdüğü Ulupınar İçme Suyu Arıtma Tesisi ile şehrin Batı yakasının su arz güvenliğine önemli katkı sağlayacak.