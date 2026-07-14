Marmara Belediyeler Birliği tarafından bu yıl 11'incisi düzenlenen Altın Karınca Ödülleri 2026 için başvuru sürecinde sona yaklaşıldı. Belediyeler, projelerini 17 Temmuz Cuma gününe kadar sisteme yükleyebilecek.

İSTANBUL (İGFA) - Marmara Belediyeler Birliği (MBB) tarafından belediyelerin örnek projelerini görünür kılmak ve iyi uygulamaların yaygınlaşmasını teşvik etmek amacıyla düzenlenen Altın Karınca Ödülleri 2026 için başvurularda son günlere girildi. Bu yıl 11'incisi gerçekleştirilen ödül programı kapsamında başvurular, 17 Temmuz 2026 Cuma günü sona erecek.

Sürdürülebilir, yenilikçi ve kentlerde yaşam kalitesini artıran belediyecilik uygulamalarını ödüllendirmeyi hedefleyen program, yerel yönetimlerin başarılı çalışmalarını kamuoyuyla buluşturmayı ve belediyeler arasında bilgi ve deneyim paylaşımını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Marmara Belediyeler Birliği'nden yapılan açıklamada, başvurusunu henüz tamamlamayan belediyelerin, Başvuru Rehberi'nde yer alan adımları takip ederek işlemlerini eksiksiz şekilde tamamlamaları gerektiği belirtildi.

Başvuruların www.altinkarinca.com.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak yapılabildiği kaydedilirken, belediyelerin son başvuru tarihini kaçırmamaları istendi.