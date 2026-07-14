Kültürpark'taki kütüphaneler gece 23.00'e kadar kapılarını açık tutuyor. Gündüz çalışanlar akşam kitaplara koşuyor, öğrenciler sessiz ortamda sınavlara hazırlanıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın kenti kütüphaneler şehri yapma hedefiyle Kültürpark'ta hizmete açılan Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi ve Hasan Âli Yücel Kütüphanesi, gece 23.00'e kadar kapılarını açık tutuyor. Her iki kütüphanede toplam 40 bin eser yer alırken, kütüphanelerde yer alan çalışma bölümleri de özellikle gençler tarafından ilgi görüyor. Yakın zamanda açılan iki kütüphanenin yanı sıra Şato Kütüphanesi de 08.00-23.00 saatleri arasında hizmet vermeye devam ediyor.

Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi, Kültürpark'ta bulunan eski Resim ve Heykel Müzesi binasının restore edilmesiyle 24 Eylül 2025 tarihinde hizmete girdi. Hasan Âli Yücel Kütüphanesi ise Kültürpark'ta atıl durumda olan İzmir Tarih ve Sanat Müzesi Taş Eserler Bölümünün restore edilmesiyle 2 Nisan 2026'da kapılarını açtı.

DİJİTAL ÇALIŞMA ALANLARI

Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi, farklı alanlarda yaklaşık 20 bin esere ev sahipliği yapıyor. Koleksiyonda, Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın kişisel arşivinden seçkin eserler de yer alıyor. Aynı anda 74 kişiye sessiz okuma ve çalışma olanağı sunan kütüphane; rezervasyon sistemiyle kullanılabilen grup çalışma odaları ve dijital çalışma alanlarıyla da farklı kullanıcı ihtiyaçlarına cevap veriyor.

Hasan Âli Yücel Kütüphanesi, Türk ve dünya edebiyatı, sosyoloji, tarih, felsefe, psikoloji ile yabancı dil yayınlarından oluşan yaklaşık 20 bin eserlik koleksiyonuyla hizmet veriyor. Çağdaş standartlarda tasarlanan kütüphanede sessiz okuma ve bireysel çalışma alanlarının yanı sıra grup çalışma odaları, dijital çalışma alanları ve engelli erişimine uygun düzenlemeler bulunuyor. Asma katıyla birlikte iki katlı olarak planlanan yapı, aynı anda 250 kullanıcıya hizmet verebilecek kapasiteye sahip.

'GENÇLER KIYMETİNİ BİLMELİ VE SONUNA KADAR FAYDALANMALI'

Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi'nde ders çalışan, Nilgün Artunç, emekliliğinin ardından eğitim hayalini gerçekleştirdiğini söyledi. Nilgün Artunç, 'Zamanında yapamadıklarımı emekli olduktan sonra yapmaya çalışıyorum. Bu kütüphane benim için büyük bir fırsat. Sessiz, huzurlu ve konforlu bir çalışma ortamı sunuyor. Sabah 08.00'den akşam 23.00'e kadar açık olması da büyük avantaj. Sınav dönemlerinde günün büyük bölümünü burada geçiriyorum. Karşılaştığım herkese bu kütüphaneyi tavsiye ediyorum. Gençler bu imkânın kıymetini bilmeli ve sonuna kadar faydalanmalı' diye konuştu.

Kütüphaneyi ders çalışmak için tercih ettiğini söyleyen Ayşe Demir, 'Evde uygun bir çalışma ortamı bulamadığım için öğleden sonra kütüphaneye geliyorum. Burada tablet desteğinin sunulması da önemli bir kolaylık sağlıyor. 23.00'e kadar açık olması ve sessiz çalışma ortamı bizim için büyük avantaj. Kız kardeşimle birlikte sık sık buraya geliyoruz. Evimize yakın olduğu için de Prof. Dr. İlber Ortaylı Kütüphanesi'ni tercih ediyoruz' dedi.