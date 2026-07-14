Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çık Dışarıya Oynayalım' etkinlikleri, yaz akşamlarını çocukların kahkahalarıyla buluşturmaya devam ediyor.

KOCAELİ (İGFA) - Bu hafta Derince Sağlıklı Yaşam Parkı ile Körfez Tütünçiftlik Kültür Merkezi önünde gerçekleştirilen etkinliklerde çocuklar eğlenceye doyarken, aileler de keyifli bir gün geçirdi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Berna Abiş, her iki etkinliğe katılarak çocuklar ve ailelerle bir araya geldi. Çocuklarla yakından ilgilenen Abiş, etkinlik alanındaki oyun ve atölyeleri gezerek ailelerle sohbet etti. Yaz tatiline renk katan etkinliklerde çocuklar birbirinden eğlenceli oyunlar ve atölyelerle dolu dolu vakit geçirirken, aileler de çocuklarının mutluluğunu paylaşarak birlikte kaliteli zaman geçirme fırsatı buldu.

DERİNCE VE KÖRFEZ'DE EĞLENCE DOLU ANLAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl dördüncüsü düzenlenen 'Çık Dışarıya Oynayalım' etkinlikleri kapsamında Derince'de sahnelenen Denge Şov, çocuklardan büyük alkış aldı. Körfez'de ise etkinlikler, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve Körfez Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 52'ncisi gerçekleştirilen Altın Kiraz Kültür ve Sanat Festivali ile aynı alanda düzenlendi. Festival alanındaki oyun ve atölyeler gün boyunca yoğun ilgi gördü.

Etkinlik alanında kurulan geleneksel oyun parkurları, geçmişin sokak kültürünü yeniden canlandırdı. Halat çekme, dönen salıncak ve birbirinden eğlenceli sokak oyunları çocuklara unutulmaz anlar yaşattı. Kuşakları buluşturan etkinlikler, renkli görüntülere sahne oldu.

MİNİK ELLER HAYAL GÜÇLERİNİ ORTAYA KOYDU

Taş Boyama, Yelpaze Baskı, Çanta Yapımı, Uçurtma Yapımı, Kum Boyama, Güneş Gözlüğü Tasarımı, Çanta Boyama, Tişört Boyama ve Karikatür Atölyeleri'nde çocuklar hem üretmenin hem eğlenmenin mutluluğunu yaşadı. Akıl ve Zekâ Oyunları alanında ise eğlenirken öğrenen minikler, arkadaşlarıyla keyifli vakit geçirdi.

Derince etabında çocukların en çok ilgi gösterdiği alanlardan biri de 4-10 yaş grubuna yönelik hazırlanan at biniş deneyim alanı oldu. İlk kez ata binme fırsatı bulan çocuklar, uzman eğitmenler eşliğinde güvenli bir deneyim yaşarken unutamayacakları anılar biriktirdi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yaz boyunca farklı ilçelerde devam edecek 'Çık Dışarıya Oynayalım' etkinlikleriyle çocukları eğlenceli aktivitelerle buluşturmaya, ailelerin birlikte kaliteli zaman geçirmesine katkı sunmayı sürdürecek.