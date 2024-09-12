Büyükşehir ve paydaş kurum ve kuruluşlarca hazırlanan Kocaeli Gürültü Eylem Planı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın onayına sunulduKOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan ve 2018 yılında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanan “Kocaeli İli Gürültü Eylem Planı” revize edilecek. Trafik, demiryolu, liman ve endüstri dâhil olmak üzere tüm gürültü kaynakları için hazırlanan planla kentteki gürültü kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

REVİZYON İHTİYACI OLUŞTU

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda, öncelikle nüfusu 250.000’in ve nüfus yoğunluğu kilometrekare başına 1000 kişinin üstünde olan yerleşim alanları için stratejik gürültü haritalarının hazırlanması ve harita sonuçlarına göre eylem planlarının hazırlanması zorunluluğu getirildi. Bu doğrultuda “Kocaeli İli Stratejik Gürültü Haritalarının ve Eylem Planları Hazırlanması Projesi” için 2022 yılında revizyon çalışmaları başlatıldı.

GÜRÜLTÜ HARİTALARI ÇIKARILDI

Başlatılan çalışmalar kapsamında öncelikle, Stratejik Gürültü Haritalarının içeriğinin ve yöntemlerinin paylaşıldığı, ayrıca sürece destek verecek olan tüm paydaş kurum temsilcilerinin (Karayolları Genel Müdürlüğü, Kocaeli Valiliği, İlçe Belediye Başkanlıkları, Devlet Demiryolları) görüş ve önerilerinin de alındığı açılış toplantısı gerçekleştirildi. Akabinde Büyükşehir tarafından “Stratejik Gürültü Haritaları” hazırlanarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına onayına sunuldu. 13 Haziran 2024 tarihinde hazırlanan haritalar bakanlık tarafından onaylandı.

EYLEM PLANLARI ONAY SÜRECİNDE

“Stratejik Gürültü Haritaları”nın Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca onaylanması akabinde Eylem Planı çalışmaları başlatılarak “Kocaeli Gürültü Haritaları Değerlendirme Çalıştayı” gerçekleştirildi. Tüm paydaş kurum ve kuruluşların da görüşleri doğrultusunda etkilenme analiz sonuçları ve gürültü yönetim alanları da değerlendirilerek hazırlanan “Eylem Planları” da bakanlığın onaya sunuldu. Eylem Planlarının bakanlık tarafından onaylanmasına müteakip; söz konusu “Kocaeli Gürültü Eylem Planları” bundan sonra yapılacak çalışmalarda dikkate alınmak üzere sorumluluğu bulunan tüm kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak.