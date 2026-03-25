Kocaeli'de Gölcük Belediyesi Sanat Galerisi, kadınlara yönelik düzenlenen Çiçek Tanzim Atölyesi ile renkli bir etkinliğe ev sahipliği yaptı.

KOCAELİ (İGFA) - Gölcük Belediyesi tarafından düzenlenen 'Çiçek Tanzim Atölyesi', kadınların yoğun katılımıyla Sanat Galerisi'nde gerçekleştirildi. Gölcük Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Oktay Keler'in de katıldığı etkinlikte katılımcılar, usta eğitmen eşliğinde kendi tasarımlarını oluşturmanın heyecanını yaşadı.

Atölye çalışması, çiçek tasarımı konusundaki tecrübesiyle bilinen Reyhan Tezsay'ın ustalıklı rehberliğinde gerçekleştirildi. Tezsay, katılımcılara çiçeklerin dili, renk uyumu ve modern tanzim teknikleri hakkında detaylı bilgiler verdi. Eğitimin ardından uygulama aşamasına geçen kadınlar, seçtikleri çiçeklerle birbirinden şık aranjmanlar hazırlayarak el becerilerini konuşturdu.

Günlük hayatın stresinden uzaklaşarak kendi elleriyle hazırladıkları tanzimleri sergileyen kadınlar, bu tür etkinliklerin motivasyonlarını artırdığını ifade ederek Gölcük Belediyesi'ne teşekkürlerini iletti.